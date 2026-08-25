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Дуплексы в Бейоглу, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с оригинальным фасадом в Стамбуле, Бейоглу Проект находится в выгодном ме…
$988 087
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