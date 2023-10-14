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Дуплексы в Картал, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 40
Элитная резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€501,500
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