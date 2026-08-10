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Виллы с бассейном в Стамбуле, Турция

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Фатих
93
Бейликдюзю
35
Бююкчекмедже
28
Башакшехир
16
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3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Вилла 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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