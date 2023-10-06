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Виллы с бассейном в Стамбул, Турция
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16
Бейликдюзю
10
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
Zekeriyakoey Mahallesi
3
Вилла
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15 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
5
3
486 м²
2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
4
2
213 м²
2
Новая масштабная резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую мас…
€834,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
9
5
538 м²
3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
3
1
108 м²
5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
6
4
240 м²
23
Новая резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую резиденцию вил…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
9
470 м²
1/3
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
€1,28 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
5
263 м²
1/3
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
€1,87 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
5
257 м²
1/3
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
7
353 м²
1/1
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
6
260 м²
1/2
Вилла 4+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
7
366 м²
1/3
Вилла 5+2 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,84 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
6
311 м²
1/3
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Alibahadir Mahallesi, Турция
5
225 м²
1/3
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект расположен…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
5
533 м²
1/2
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,24 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
6
572 м²
1/2
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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с видом на горы
с видом на озеро
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