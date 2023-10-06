Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Стамбул
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
16
Бейликдюзю
10
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
Zekeriyakoey Mahallesi
3
Вилла В архив
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,56 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,22 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,16 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€1,07 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
4-Этажный Дом с Видом на Море и Лифтом в Стамбуле, Картал. Четырехэтажный дом в районе Карта…
€4,58 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€864,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€844,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€1,000,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,80 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa 
€640,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,71 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собст…
€1,05 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
€711,143
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
€711,143
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 353 м²
Этаж 1/1
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
€1,55 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 533 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,24 млн
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 572 м²
Этаж 1/2
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти