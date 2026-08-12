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Виллы у моря в Стамбуле, Турция

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Фатих
93
Бейликдюзю
35
Бююкчекмедже
28
Башакшехир
16
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8 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Количество этажей 3
Отдельные и сдвоенные виллы с бассейном в Бейликдюзю Виллы расположены в районе Бейликдюзю в…
$2,05 млн
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Вилла 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 394 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в 700 м от моря в Стамбуле, Бююкчекмедже Стильные виллы расположены в рай…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла с частным бассейном и садом в Бююкчекмедже, Стамбул Эта вилла с частным бассейном расп…
$744,375
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельные виллы в Стамбуле, Шиле, с инвестиционным потенциалом Шиле — прибрежный р…
$1,50 млн
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Вилла 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
$1,88 млн
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Общая информация Расположение: Бююкчекмекме/Кумбургаз Строительная компания: ACET Общая п…
$942,874
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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с видом на озеро
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