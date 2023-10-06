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Виллы
Виллы с видом на море в Стамбул, Турция
Бююкчекмедже
16
Бейликдюзю
10
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
Zekeriyakoey Mahallesi
3
Вилла
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19 объектов найдено
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Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
9
6
896 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,56 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
4
476 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
5
3
417 м²
3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,22 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
850 м²
4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,16 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
7
423 м²
4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
8
5
750 м²
4
4-Этажный Дом с Видом на Море и Лифтом в Стамбуле, Картал. Четырехэтажный дом в районе Карта…
€4,58 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
8
5
426 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€864,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
6
5
352 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€844,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
7
6
396 м²
2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
8
6
480 м²
3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
8
2
4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
€640,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
7
4
3
€1,71 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
4
200 м²
2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собст…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
7
7
510 м²
4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
4
350 м²
2
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
€711,143
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
4
350 м²
2
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
€711,143
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
7
353 м²
1/1
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
5
533 м²
1/2
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,24 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
6
572 м²
1/2
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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