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Виллы с видом на горы в Стамбуле, Турция

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Фатих
93
Бейликдюзю
35
Бююкчекмедже
28
Башакшехир
16
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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