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Виллы с видом на горы в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
16
Бейликдюзю
10
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
Zekeriyakoey Mahallesi
3
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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