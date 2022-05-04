Квартира в новостройке Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive переосмысливает роскошную жизнь в районе Левент, Стамбул, благодаря современной архитектуре, первоклассным материалам и утончённому городскому стилю. Проект, разработанный Polat Holding, сочетает элегантность и инновации в самом сердце города.
Polat Levent Exclusive объединяет комфорт, современные технологии и эксклюзивность благодаря системе «умный дом», панорамным видам и богатой социальной инфраструктуре, создавая для жителей спокойную и одновременно динамичную атмосферу жизни.
10 преимуществ Polat Levent Exclusive:
Престижное расположение в районе Левент рядом с деловыми центрами и транспортными узлами.
Элегантная архитектура премиум-класса.
Современная система «умный дом».
Захватывающие панорамные виды на Босфор и городской горизонт.
Развитая инфраструктура для отдыха: спа-центр, бассейн и фитнес-клуб.
Красиво благоустроенные зелёные территории.
Высокий инвестиционный потенциал благодаря престижному расположению.
Профессиональная круглосуточная система безопасности.
Консьерж-сервис, парковщик (valet) и услуги по ведению домашнего хозяйства.
Экологичное и энергоэффективное строительство.