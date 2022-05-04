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Квартира в новостройке Polat Levent Exclusive

Бешикташ, Турция
от
$1,03 млн
;
9
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ID: 39608
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ
  • Метро
    Levent (~ 900 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 500 м)

О комплексе

Polat Levent Exclusive переосмысливает роскошную жизнь в районе Левент, Стамбул, благодаря современной архитектуре, первоклассным материалам и утончённому городскому стилю. Проект, разработанный Polat Holding, сочетает элегантность и инновации в самом сердце города.

Polat Levent Exclusive объединяет комфорт, современные технологии и эксклюзивность благодаря системе «умный дом», панорамным видам и богатой социальной инфраструктуре, создавая для жителей спокойную и одновременно динамичную атмосферу жизни.

10 преимуществ Polat Levent Exclusive:

  1. Престижное расположение в районе Левент рядом с деловыми центрами и транспортными узлами.

  2. Элегантная архитектура премиум-класса.

  3. Современная система «умный дом».

  4. Захватывающие панорамные виды на Босфор и городской горизонт.

  5. Развитая инфраструктура для отдыха: спа-центр, бассейн и фитнес-клуб.

  6. Красиво благоустроенные зелёные территории.

  7. Высокий инвестиционный потенциал благодаря престижному расположению.

  8. Профессиональная круглосуточная система безопасности.

  9. Консьерж-сервис, парковщик (valet) и услуги по ведению домашнего хозяйства.

  10. Экологичное и энергоэффективное строительство.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Polat Levent Exclusive
Бешикташ, Турция
от
$1,03 млн
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