  2. Турция
  3. Бешикташ
  Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Бешикташ, Турция
от
$1,97 млн
;
17
ID: 27911
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ

Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 июля, соединяющий азиатскую и европейскую стороны Стамбула.

Квартиры в Стамбуле, Бешикташ, расположены в шаговой доступности от повседневных объектов и прямо напротив остановок общественного транспорта. Квартиры находятся в 100 м от парка Аббасага, в 250 м от Технического университета Йылдыз, в 300 м от площади Бешикташ, в 400 м от отеля Conrad, в 500 м от государственной больницы Саит Чифтчи, в 650 м от пляжа, в 1 км от парка Йылдыз, в 1,4 км от торгового центра Zorlu, в 1,6 км от дворца Долмабахче, в 2,1 км от района Ортакёй, в 3 км от моста Мучеников 15 июля и в 42 км от аэропорта Стамбула.

Росокшный жилой проект занимает общую площадь 17 650 м² и включает 10 блоков, каждый из которых состоит из 6 этажей. На территории проекта есть как крытый, так и открытый бассейны, турецкая баня, сауна, спа-центр, фитнес-зал, витаминный бар, пешеходные дорожки, зоны отдыха, детский бассейн, детские игровые площадки, крытая автостоянка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Квартиры представлены в разных вариантах: с отдельной кухней, балконом и дополнительной ванной комнатой. Квартиры оснащены стальными входными дверями, системой "умный дом", встроенной кухонной техникой, полами из ламината и керамической плитки, душевыми кабинами, окнами и балконными дверями из ПВХ с двойным остеклением.


IST-01059

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение

Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ
Бешикташ, Турция
от
$1,97 млн
