  2. Турция
  Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.

Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.

, Турция
от
$415,000
BTC
4.9363424
ETH
258.7348092
USDT
410 304.0699198
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 27541
ID новостройки на Realting
In CRM: 1170
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы.

Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от 2+1 до 4+1 площадью от 122 м2 до 208 м2, а также 50 коммерческих помещений.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонным гарнитуром и полностью оборудованными ванными комнатами.

Окончание строительства: август 2024 года.


Инфраструктура:

  • 2 полуолемпийских бассейна
  • Фитнес зал
  • Турецкий хамам и Сауна
  • Детская игровая площадка 
  • Парк с зонами отдыха
  • Спортивные площадки
  • Магазины и Рестораны
  • Паркинг 
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарные квартиры в комплексе Yenimahalle Avrupa Konutları.
, Турция
от
$415,000
