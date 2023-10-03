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Виллы с бассейном в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
711
Аланья
711
Doesemealti
20
Коньяалты
5
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4
Gazipasa
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731 объект найдено
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ciplakli, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компл…
€517,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном жил…
€682,000
Вилла 5 спален с бассейном, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Вилла 5+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном …
€451,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€638,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€644,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 4+1 в уютном жилом комплексе с…
€913,000
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2
Роскошная вилла 4+2, построенная по современной технологии с использованием экологичных мате…
€3,23 млн
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Tuerkler, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Tuerkler, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 722 м²
Грандиозный инвестиционный проект в районе Тюрклер. Рады представить вашему вниманию …
€220,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с джакузи в Авсаллар, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с джакузи
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с видом на море в районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию…
€475,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yaylali, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 552 м²
Количество этажей 4
Элитные апартаменты в комплексе вилл в районе Кестель. В Кестеле, одном из уютных рай…
€119,790
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 с видом на Клеопатру с ВНЖ Представляем Вашему вниманию шикарную виллу 3+1.…
€380,00 млрд
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Комплекс вилл в Каргыджаке Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс вилл расположенн…
€1,05 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл …
€940,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
Количество этажей 4
Комплекс вилл в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл расположе…
€875,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Каргыджаке Рады Вам представить пятикомнатную виллу 4+1 в уютном жилом ко…
€775,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить четырёхкомнатную виллу 3+1 в уютном жилом…
€467,500
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Количество этажей 4
Вилла 5+2 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 5+2, расположенную в красив…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с зоной для барбекю в Конаклы, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с зоной для барбекю
Конаклы, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Конаклы Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 4+1 в уютном жил…
€605,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Каргыджаке Рады Вам представить новый комплекс вилл расположенн…
€2,45 млн

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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