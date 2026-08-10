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Виллы с видом на горы в Анталье, Турция

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Аланья
34
Муратпаша
133
Серик
43
Каш
51
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144 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Виллы с богатым оснащением в Каше, Калкан Калкан – красивый район, расположенный в западной …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Отдельные виллы с качественным оснащением в Аланье, Бекташ Виллы расположены в районе Бекташ…
$2,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в престижном районе Кемера, Анталия Кемер — одно из самых попу…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном напротив пляжа Патара в Анталии Поселок Гелемиш, признанный серд…
$337,583
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Аланьи, эта роскошная вилла в Тепе предлаг…
$440,188
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Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным бассейном на первой береговой линии в Калкане, Анталия Вилла р…
$659,268
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственным бассейном и видом на море в Аланье Отдельные, стильно оформленные виллы …
$782,813
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом расположен в самом сердце центра Анталии, на улице Ишыклар. Дом расположен в 400 м от Ст…
$425,272
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Виллы с видом на город и море в Аланье, Анталия, с системой «умный дом» Тепе — престижный ра…
$2,08 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Количество этажей 4
Отдельные виллы с видом на крепость в Бекташе, Аланья, в окружении природы Эти стильные вилл…
$2,96 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с роскошным дизайном и удобствами в Аланье в районе Ешильоз Аланья – один из…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла, расположенная в Анталье/Серике/Богазкент, была полностью отремонтирована нынешним вла…
$225,239
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Вилла 5 комнат в Каш, Турция
Вилла 5 комнат
Каш, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на берегу моря с собственным бассейном и пирсом в Калкане, Каш Калкан – э…
$4,05 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Дома с видом на море в комплексе в Тепе, Аланья Эти дома находятся в престижном районе Тепе,…
$954,726
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$906,848
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на город и море в Алании с системой «умный дом» Алания – один из самых популяр…
$3,73 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Отдельная вилла с видом на море, город и горы, окруженная природой, в Алании, Каргыджак Карг…
$1,39 млн
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Вилла 8 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 8 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла по индивидуальному проекту с панорамным видом на город, крепость и мор…
$1,67 млн
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Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Новая отдельная вилла класса люкс в Анталии, Кемер, Чамьюва Эта роскошная вилла расположена …
$1,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
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Вилла 4 комнаты в Каш, Турция
Вилла 4 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Калкане с возможностью оплаты в рассрочку Калкан — уютный прибрежный…
$580,591
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с бассейном на продажу в Белеке, Анталия Белек, один из самых престижн…
$399,890
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в Алании с панорамным вид…
$1,74 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

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