Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Анталье, Турция

Аланья
34
Муратпаша
76
Серик
54
Каш
49
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Приятная вилла с 3 спальнями с видом на море и частным бассейном в Турклере, Алания Дискавер…
$466,993
Оставить заявку
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 477 м²
Комплекс вилл  в новом современном комплексе в районе Дошемеалты, расположенном в 10 км от п…
$700,475
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 200 м²
Кедровые парковые дома в современном жилом комплексе в Анталии.13 блоков, 26 независимых сек…
$475,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
AdriastarAdriastar
Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Добро пожаловать в жемчужину Алании — уникальную виллу с панорамным видом на море, замок и в…
$1,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Современная вилла Incekum с потрясающим видом и горячей ванной Опыт современной жизни в этой…
$349,078
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 349 м²
Шикарная вилла от застройщика на берегу моря в районе Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый …
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Махмутлар, Турция
Вилла
Махмутлар, Турция
Площадь 274 м²
Виллы класса люкс на продажу  у моря в Махмутларе На прожаду имеется 4 виллы, каждая вилла и…
$490,746
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл строится в районе Кызылджашехир, Аланья. Расположение: До больницы: 3.8…
$681,879
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 660 м²
Элегантная вилла с 8 спальнями и видом на море в Incekum Опыт Его конечная роскошь в этой пр…
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
Оставить заявку
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на море в Payallar, Alanya Experience роскошно живет…
$525,368
Оставить заявку
Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 238 м²
Первоклассные виллы от застройщика в Каргыджак, Алания Наша компания Hayat Estate рада предс…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
18 высококачественных современных вилл с частным бассейном и усилителем; Парковка, приложени…
$834,714
Оставить заявку
Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Площадь 220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
$568,232
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Площадь 425 м²
Просторная вилла от застройщика  в Каргыджак, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алан…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море, на замок Алании и на природу, вдали от городско…
$2,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ProPart
Языки общения
English, Русский
Вилла в Средиземноморский регион, Турция
Вилла
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Вилла с 7 спальнями с видом на море в Incekum Experience Они утончили роскошь в этой элегант…
$758,864
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти