  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Анталье, Турция

Аланья
34
Муратпаша
76
Серик
54
Каш
49
15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Кызылджашехир, Турция
Вилла 5 комнат
Кызылджашехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
$398,921
Вилла 4 комнаты в Кешефли, Турция
Вилла 4 комнаты
Кешефли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается зеркальная вилла в комплексе вилл недалеко от моря, район Демирташ.  Комплекс сост…
$182,737
Вилла 6 комнат в Оба, Турция
Вилла 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Наш новый роскошный проект Наши виллы расположены в районе Оба в Аланье на площади 2070 м…
$701,297
Вилла 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция Проект состоит …
$1,63 млн
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
VIP виллы в Бекташе, Аланья – Ваша мечта становится реальностью! Предлагаем уникальную во…
$3,06 млн
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Комнат: 3+2 Этажность: 3 Ванные комнаты: 2 Балкон: 3 Площадь виллы: 170 м2 Меблирован…
$458,143
Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Выставлена на продажу отдельностоящая вилла на склоне Торосских гор с потрясающими видовыми …
$570,130
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Отдельно стоящая вилла 4+1, Paradise Town - Ella с террасой расположена в городе Белек. Наря…
$270,981
Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Красивая двухэтажная вилла расположена в частном комплексе в районе Каргыджак Алании. В ком…
$211,365
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
