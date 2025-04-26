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Жильё в Pa Khlok, Таиланд

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157 объектов найдено
Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 724 м²
YAM6228: The real heritage of this luxury villa is its unique view from the panoramic window…
$6,81 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных…
$685,987
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Вилла в Тхаланг, Таиланд
Вилла
Тхаланг, Таиланд
Площадь 412 м²
Роскошные виллы на пляже Банг Тао !  Виллы премиум класса рядом с одним из крупнейших спо…
$847,677
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Вилла 3 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 473 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$950,307
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 2 360 м²
YAM6867: мыс Яму - самый элегантный частный район Пхукета, расположенный на лесистом полуост…
$4,17 млн
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Вилла 2 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ищет сочетание …
$143,340
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 260 м²
YAM5112: Этот восхитительный двухуровневый кондоминиум расположен в красивой низкой плотност…
$476,504
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Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы в тропическом стиле с бассе…
$2,06 млн
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Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Привлекательная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где…
$1,12 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 341 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas и…
$4,09 млн
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$641,945
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Royal Lee идеально подойдет те…
$106,571
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$247,730
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Вилла 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 129 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas и…
$3,43 млн
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Вилла 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$659,868
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 72 м²
NYG6214: это просторная квартира со спальнями 2, крытая площадь квартир составляет 72 кв.м. …
$164,102
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KKA3900: High Standart Royal Villa с 23-метровым частным причалом для яхт. Причалы, располож…
$4,45 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
KKA6722: первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт. Преимущества:…
$2,41 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 425 м²
KKA6418: The villa is located in the exclusive area of Phuket, in the territory of a luxury …
$661,989
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
PHU4070: This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about 500 m…
$1,04 млн
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 375 м²
MAI5807: This amazing 4-bedroom apartment with a total area of 375 sq.m. is located in a lux…
$599,073
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Вилла 3 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$516,356
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 67 м²
YAM6594: Новый проект стильных таунхаусов на восточном побережье Пхукета. Этот комплекс ста…
$109,146
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Вилла 3 комнаты в Па Хлок, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит…
$430,249
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$1,12 млн
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$102,869
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$559,799
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/8
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиу…
$99,083
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Вилла 7 комнат в Па Хлок, Таиланд
Вилла 7 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 525 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$373,131
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Вилла в Па Хлок, Таиланд
Вилла
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 209 м²
TAL6635: новый проект частных вилл 7 со спальнями 2 и 3, расположенный в тихом месте на вост…
$343,897
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Параметры недвижимости в Pa Khlok, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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