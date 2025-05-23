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Жильё в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
175
210 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 1/1
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$835,291
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов…
$559,697
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 614 м²
Этаж 1/1
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$1,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 432 м²
Этаж 1/1
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$798,326
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Вилла 2 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
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$698,993
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание у…
$679,041
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Квартира 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет сочетание у…
$675,420
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Anchan Mountain Breeze, новый этап развития известного застройщика проекта Anchan Villa, пре…
$970,289
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Вилла 2 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$685,987
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Прекрасный выбор для тех, кто ищет со…
$623,531
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 280 м²
BAN5870: To buy villa in Phuket with a private swimming pool is possible at Bangtao beach, w…
$232,517
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 709 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремитс…
$1,41 млн
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 432 м²
LAY6778: A new phase of an already well-known project, located in one of the most prestigiou…
$708,492
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$606,107
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$571,178
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 175 м²
LAY4515: The cozy atmosphere will highlight the sophisticated architectural taste of its fut…
$314,582
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 130 м²
TAL6667: Уютный таунхаус на продажу в закрытом сообществе к северу от Пхукета. Дом был постр…
$57,626
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 453 м²
BAN6798: The new luxury complex of first-class residences from one of the most respectable d…
$834,325
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов…
$858,201
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современну…
$1,03 млн
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Прекрасный выбор для тех, кто ищет со…
$585,997
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Количество этажей 1
Стратегическая инвестиция в Ваше будущее! Роскошная вилла, расположенная в самом сердце одно…
$1,16 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Alinda Villas идеально подходят для т…
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных…
$800,797
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошный,…
$816,479
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто мечтает о роскошной жизни н…
$644,243
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Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов…
$559,493
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Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 550 м²
LAY6719: 10-й этап одного из самых успешных разработчиков на Пхукете. Это новый масштабный п…
$1,22 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 444 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто мечтает о роскошной жизни н…
$880,467
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Типы недвижимости в Тепе Красатти

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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