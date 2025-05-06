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Жильё в Патонге, Таиланд

Патонг
158
166 объектов найдено
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 34 м²
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
$75,335
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
$135,311
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Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 128 м²
PAT5999: Фаза 1 будет готова к переходу в конце ноября 2021 года! Современные тенденции в ди…
$517,347
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает…
$344,429
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
$328,679
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 360 м²
PAT6569: Stylish villa for sale in Patong, surrounded by rainforests and the endless sea. Th…
$410,324
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Вилла 5 комнат в Патонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Патонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Количество этажей 2
РАСПРОДАЖА! НОВАЯ вилла Ladarak Pool Villas с бассейном и видом на море в Патонге, Пхукет!По…
$1,05 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
$558,464
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$100,458
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Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 57 м²
PAT5998: Modern trends in the design – open floor plan and maximum freedom – are combined in…
$232,517
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$198,046
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Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 117 м²
PAT5722: Modern trends in the design – open floor plan and maximum freedom – are combined in…
$188,749
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Вилла 4 комнаты в Патонг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Этаж 1/2
До моря 700 мО комплексе:Эксклюзивный комплекс включает 26 вилл с 2, 3, 4 и 5 спальнями, каж…
$1,77 млн
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семей, и…
$303,215
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
$558,464
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$541,643
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Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 184 м²
$558,464
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$67,336
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Patong Bay Sea View Residence идеальн…
$154,964
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$527,102
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Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
PAT4776: Супер горячая сделка!  Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
$102,108
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Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 85 м²
PAT6494: Апартаменты в современном кондоминиуме, расположенные в нескольких минутах ходьбы о…
$261,396
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Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 80 м²
PAT5075: The Penthouse 2 bedrooms, two bathrooms, living room and kitchen with dining area.B…
$232,517
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 946 м²
PAT6833: Роскошная вилла с спальней 4 с земельным участком 2.000 кв.м. Изысканный тропически…
$2,72 млн
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семей, и…
$272,673
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$100,467
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Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс предлагает 1- и 2-спальные апартамент…
$264,062
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Пентхаус 3 комнаты в Патонг, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для искателей роскошного жилья с потр…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто желает…
$394,658
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Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$67,336
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Типы недвижимости в Патонге

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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