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Жильё в Тхай Меанг, Таиланд

2 объекта найдено
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
€1,09 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
в месяц
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