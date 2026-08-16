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Жилье в Тхае Меанг, Таиланд

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дома
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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Ban Po Daeng, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 644 м²
PHA6583 Преимущества нового проекта в провинции Пханг Нга:Это современный курорт, который с…
$2,10 млн
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Квартира 2 спальни в Ban Po Daeng, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 368 м²
PHA6450 Новый комплекс роскошных вилл расположен на Андаманском море, в окружении тропическ…
$1,26 млн
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Квартира 3 спальни в Тхай Меанг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 521 м²
PHA6582 Новый курорт с загородным клубом, теннисом и гольфом. Это возможность стать владель…
$1,84 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 3 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Коллекция эксклюзивных вилл с частными бассейнами, расположенная на территории масштабного к…
$1,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
Этаж 1/2
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$1,99 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
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$1,42 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,19 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,18 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 521 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,75 млн
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