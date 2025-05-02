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Жильё в Лопбурях, Таиланд

квартиры
8
дома
7
15 объектов найдено
Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/7
Лучшая локация для сдачи в аренду 900 метров по частной и приватной дороге (10 минут пешком)…
$141,943
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Просторные апартаменты, уникальные архитектурные решения. Отделка выполнена из высококачеств…
$146,807
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Вилла 3 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море и личным садом Новейшие виллы с бассейнами Панорамный вид на море Сов…
$548,845
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Вилла 6 комнат в Khok Tum, Таиланд
Вилла 6 комнат
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный проект вилл на первой береговой линии. Третья очередь кондоминиума. Комплекс на…
$1,40 млн
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Вилла 2 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Готовая вилла в 200 метрах от пляжа Перепродажа вилл рядом с пляжем Раваи Виллы расположены …
$301,289
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Комплекс апартаментов на первой береговой линии. Проект состоит из 96 роскошных апартаментов…
$201,499
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Фрихолд апартаменты в центре Пхукета Комплекс апартаментов, разработанный с учетом различных…
$53,733
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Квартира 2 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/7
Эксклюзивный проект апартаментов 173 апартамента: 112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями о…
$104,588
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Экологичный кондо в 10м от пляжа Эксклюзивный проект апартаментов на первой береговой линии.…
$99,790
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Вилла 2 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Комплекс вилл в японской деревне Пхукет - это свободное и безопасное место, которое все ищут…
$152,564
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Вилла 4 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный проект вилл на первой береговой линии. Третья очередь кондоминиума. Комплекс на…
$887,555
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Расположен в 500 метрах от пляжа Ката и в 900 метрах от пляжа Карон. Комплекс апартаментов у…
$119,940
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Вилла 3 комнаты в Khok Tum, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в национальном парке у океана Комплекс вилл распологается в 6 минутах езды от …
$350,225
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Квартира 1 комната в Khok Tum, Таиланд
Квартира 1 комната
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Апартаменты в окружении пляжей и озер Комплекс апартаментов находится в эпицентре быстрораст…
$86,357
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Вилла 5 комнат в Khok Tum, Таиланд
Вилла 5 комнат
Khok Tum, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 790 м²
Количество этажей 3
Уникальный проект всего в 500 метрах от пляжа Ката. Всего 3 эксклюзивные виллы с 5 спальнями…
$1,39 млн
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Параметры недвижимости в Лопбурях, Таиланд

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