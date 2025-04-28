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Жильё в Са Кху, Таиланд

квартиры
144
дома
69
213 объектов найдено
Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 117 м²
NAT5779: Покупая недвижимость на таком замечательном курорте планеты, как Пхукет, многие люд…
$317,215
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходя…
$559,697
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Beachfront Bliss Phuket Condom…
$166,617
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$200,685
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 314 м²
NAT6785: Совершенно новый комплекс вилл, расположенный всего в 10 минутах от аэропорта Пхуке…
$424,266
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
Этаж 1/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеаль…
$1,34 млн
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 5
Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа Новый масштабный проект кондоминиума на 927…
$169,737
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 414 м²
Этаж 1/1
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллам…
$537,409
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Дом 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Дом 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
💎 Вилла класса люкс под ключ на берегу пляжа 💹 Выгодные инвестиции и пассивный доход 💫…
$562,300
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$950,858
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$252,758
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Вилла в Са Кху, Таиланд
Вилла
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 182 м²
NYG6080: ONLY ONE VILLA LEFT! This is a new development of 14 contemporary and luxurious 2 &…
$259,872
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, располо…
$123,994
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$843,111
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Вилла 3 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стре…
$641,945
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$194,528
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит:Проект идеально подходит для тех, кто ц…
$237,125
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Вилла 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$612,222
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 41 м²
NYG6890: There are only a limited number of FREEHOLD units available to purchase, don't miss…
$185,056
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$182,892
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/7
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Новый жилой проект, располо…
$137,771
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Royal Lee идеально подойдет те…
$100,678
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$194,971
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
NYG6039: Новый жилой комплекс расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа Найян, в нескольких мин…
$104,014
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Инвестируйте в уникальное жилье с потрясающим видом на Андаманское море!Прекрасно подходит к…
$201,475
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Кондо в Са Кху, Таиланд
Кондо
Са Кху, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 36 м²
NYG6213: Cozy one-bedroom apartment of 36 sq.m. in a brand new condominium at an affordable …
$93,007
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Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$1,76 млн
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$286,136
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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