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Жильё в Пхукете, Таиланд

Пхукет
76
125 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$702,634
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Kata Charme Villas это комплекс который состоит из 10 вилл с видами на Андаманское море райо…
$602,700
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Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Двуспальная квартира в пешей доступности к набережной и пляжу Най Харн. К вашим услугам б…
$121,000
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/7
Уютный 1спальный юнит в жилом комплексе The Title Serenity на Пхукете, сочетание исключитель…
$86,040
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
К вашим услугам большой бассейн с шезлонгами и зонами отдыха, также вы всегда можете воспол…
$78,500
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на о. Пхукет Квартиры для личного пользования и дл…
$219,899
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$133,886
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 30 м²
Проект - SURIN SANDS Остров Пхукет (Таиланд)    ❖ Стоимость: На Пхукете стоимост…
$117,863
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя привлекательность этого просторного городского дома с огороженной территор…
$75,262
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла расположена в комплексе Platinum на Раваи с системой видео-наблюдения и охраной. Парк…
$447,600
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Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
В комплексе: Современный и стильный шестиэтажный кондоминиум, воплощающий в себе высочайшие …
$162,000
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
Кондоминиум Aristo 1 Surin спроектирован для идеального отдыха среди тропического рая с макс…
$122,400
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Эта роскошная вилла придется по душе тем, кто привык выбирать лучшее из большого числа предл…
$750,000
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Комплекс Baan Varij это 23 виллы площадью земельного участка от 630 – 893 кв.м., и жилого п…
$887,000
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Botanica Foresta эта 10 проект от застройщика Botanica Luxury Villas. Самый титулованный за…
$548,300
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$175,305
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/6
?Уютно расположенный в самом сердце волшебного пляжа Банг Тао на Пхукете, Таиланд, этот прое…
$132,864
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Комплекс: Laguna Fairway (Laguna Townhomes II) Тип недвижимости: Двухэтажный таунхаус с б…
$770,260
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Дом 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Изысканная в архитектурном отношении вилла Baba Beachfront Pool с пятью спальнями - место дл…
$4,98 млн
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$139,149
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Квартира 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$384,141
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 6/7
До моря 400 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 7 малоэ…
$322,393
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$361,238
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Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
PHU3319: This 2-storey 4 bedroom family house located near British International School and …
$328,259
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Дом 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Эта роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном является частью эксклюзивного поместья Layan H…
$1,49 млн
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Дом 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Улучшенный семейный лофт идеально подходит для бюджетного семейного отдыха, но все же предл…
$262,300
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 8
Пешая доступность до пляжа Карон, всего 600 метров. Доход 35% в течение 5 лет и рост стоимо…
$109,000
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Mono Luxury Villas Pasak проект от застройщика The Attitude Club. Среди самых известных за…
$327,600
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Кондоминиум Beachfront от застройщика Blue Horizon Development. Одна из самых крупных комп…
$92,400
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$42,774
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Типы недвижимости в Пхукете

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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