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Жильё в Ратсаде, Таиланд

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15 объектов найдено
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,08 млн
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Кондо в Ратсада, Таиланд
Кондо
Ратсада, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 45 м²
KTH5090: Эти апартаменты с одной спальней расположены на втором этаже в кондоминиуме. Кварти…
$76,241
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
Отличная возможность приобрести свою идеальную квартиру в новом доме! Продаётся уютная кварт…
$78,000
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3
Ваша мечта о роскошном жилье у моря становится реальностью в новом премиальном комплексе на …
$84,523
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 017 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,09 млн
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Вилла в Ratsada, Таиланд
Вилла
Ratsada, Таиланд
PHU5486: Семейный дом с 3 спальнями в городе Пхукет, идеально расположенный недалеко от Боль…
$102,108
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Кондо в Ратсада, Таиланд
Кондо
Ратсада, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 195 м²
PHU4873: Потрясающие виды, бесконечный песчаный пляж и пышная зелень, разве это не сказка? Э…
$509,939
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Кондо в Ратсада, Таиланд
Кондо
Ратсада, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 52 м²
PHU5396: This condo is located on the hillside in natural peaceful area of Phuket Town, very…
$81,791
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 373 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,59 млн
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Вилла 5 комнат в Ратсада, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ратсада, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,14 млн
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
$105,117
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Квартира 3 комнаты в Ratsada, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ratsada, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/8
Инвестиционный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Апартаменты на первом этаже с панорамным …
$198,466
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 013 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,03 млн
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Вилла 6 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 6 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 013 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошную виллу, обеспечивающую высокую доходность и рост цены.Laguna Phuket …
$2,25 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ратсада, Таиланд
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ратсада, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 017 м²
Этаж 1/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Oxy Siray Residence идеально подходит…
$2,04 млн
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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