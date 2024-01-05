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Жильё в Сураттани, Таиланд

Ko Samui
107
113 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
€329,425
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Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ko Samui, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
€750,103
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
€272,483
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ламай, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ламай, Таиланд
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Просторные апартаменты и виллы с частными бассейнами, 900 метров до пляжа Ламай, Самуи, Таил…
€106,128
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Вилла 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка в Moo 7, Таиланд
Вилла 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с парковка
Moo 7, Таиланд
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в непосредственной близости от пляжа!Прекрасный вариант для постоянн…
€122,676
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DDA Real Estate
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Moo 7, Таиланд
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Moo 7, Таиланд
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 344 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременная вилла в непосредственной близости от пляжа!Прекрасный вариант для постоянн…
€280,141
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Moo 7, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Moo 7, Таиланд
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременная вилла в непосредственной близости от пляжа!Прекрасный вариант для постоянн…
€246,268
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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Moo 7, Таиланд
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Moo 7, Таиланд
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременная вилла в непосредственной близости от пляжа!Прекрасный вариант для постоянн…
€167,536
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Чавенг Ной, Таиланд
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/4
Квартира в туристическом сердце острова Самуи!Отличный вариант для инвестирования! Высокая …
€141,284
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Чавенг Ной, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чавенг Ной, Таиланд
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Квартира в туристическом сердце острова Самуи!Отличный вариант для инвестирования! Высокая …
€71,791
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DDA Real Estate
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мэнам, Таиланд
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
€362,557
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ламай, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами в спокойном живописном районе, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы…
€348,497
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ko Samui, Таиланд
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
€376,329
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ламай, Таиланд
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
€241,247
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Ламай, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд Предлагаются высококачественные …
€154,712
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мэнам, Таиланд
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
€183,328
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ko Samui, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
€205,863
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ko Samui, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
€225,943
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Квартира 4 спальни в Ko Samui, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
Вилла с видом на море 4 спальни в Plai laem с большим садом и частным купанием.   24 Часа …
€719,304
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Квартира 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Explore the mysterious charm of Koh Samui with the best location   The Villa is desira…
€625,192
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Stunning Seaview 3 Bedroom Villa Price: 22 500 000 THB
€588,572
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
The villa has an unbeatable position offering incredible close ocean views of world-famous C…
€648,720
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 м²
It is the perfect place to relax, get work done or a bit of both!   Villa is a 3 bedro…
€625,192
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Вилла 4 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Located in Bophut Area, Beachfront Baan Fisherman offers air-conditioned accommodation with …
€1,02 млн
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Fully furnished, ready to move in. The villa has been added in the company balance sheet, t…
€300,804
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Price - 13,000,000 - 15,000,000 THB   Luxury Villa Project is a private and exclusive …
€340,061
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Cozy 3 Bedroom villa with amazing sunset views   Villa has 2 floors with 3 Bedroom  …
€510,059
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€575,453
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Удивительные резиденции, расположенные на холмах Банграка и предлагающие 180 градусов непрев…
€546,688
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Вилла 3 спальни в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
€939,037
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Типы недвижимости в Сураттани

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сураттани, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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