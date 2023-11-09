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Жильё в Пхангнга, Таиланд

квартиры
5
дома
3
8 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
€207,397
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
€276,969
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
€532,313
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхангнга, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
€801,916
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхангнга, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхангнга, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€300,474
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
€1,09 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Ban Nok Na, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ban Nok Na, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532: Вилла с 4 спальнями расположена на острове Ко Кхо Кхао в провинции Пхангнга. Распол…
€824,061

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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