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Жилье в Пхангнге, Таиланд

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Тхай Меанг
8
51 объект найдено
Квартира 3 спальни в Takua Thung, Таиланд
Квартира 3 спальни
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
PHA22013 Испытайте воплощение роскоши в нашей вилле с 3 спальнями в Пханг Нга, Пхукет. Эта …
$560,139
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Квартира 3 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 285 м²
PHA6718 Новый комплекс вилл на пляже Натай даст вам отдых и вдохновение в уникальном месте …
$2,27 млн
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Квартира 6 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 6 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 050 м²
Особняк единственный в своем роде прямо на пляже, полностью отремонтирован и готов к переезд…
$7,42 млн
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Квартира 4 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
PHA21900 Расположенное вдоль нетронутых берегов пляжа Натай, это единственное в своем роде …
$7,40 млн
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Квартира 3 спальни в Takua Thung, Таиланд
Квартира 3 спальни
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
PHA22759 Откройте для себя продуманно спроектированную одноэтажную виллу, предлагающую уеди…
$965,862
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Квартира 6 спален в Takua Thung, Таиланд
Квартира 6 спален
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
PHA22488 Эта замечательная 6-комнатная приморская вилла предлагает идеальный отдых для семе…
$7,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Takua Thung, Таиланд
Квартира 3 спальни
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 183 м²
Откройте для себя эксклюзивный пляжный отдых в Aleenta ResortИспытайте себя в роскошной приб…
$2,36 млн
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Квартира 6 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 6 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 050 м²
Особняк единственный в своем роде прямо на пляже, полностью отремонтирован и готов к переезд…
$7,42 млн
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Квартира 6 спален в Пхангнга, Таиланд
Квартира 6 спален
Пхангнга, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
PHA22485 Этот потрясающий особняк с шестью спальнями предлагает беспрецедентный живой опыт …
$4,53 млн
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Квартира 3 спальни в Кхок Клой, Таиланд
Квартира 3 спальни
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 615 м²
PHA7134 Набережная вилла предлагает самый высокий уровень роскоши и комфорта. Пляж Натай по…
$3,03 млн
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Квартира 2 спальни в Bang Nai Si, Таиланд
Квартира 2 спальни
Bang Nai Si, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Эксклюзивная тропическая жизнь у Андаманского моряThaiLife Residences - это роскошная прибре…
$502,814
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Квартира 6 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 6 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 050 м²
Особняк единственный в своем роде прямо на пляже, полностью отремонтирован и готов к переезд…
$7,42 млн
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Квартира 2 спальни в Ban Po Daeng, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 368 м²
PHA6450 Новый комплекс роскошных вилл расположен на Андаманском море, в окружении тропическ…
$1,26 млн
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Квартира 4 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
PHA21957 Откройте для себя нетронутую красоту пляжа Натай к северу от Пхукета, где ждет изы…
$2,38 млн
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Квартира 4 спальни в Takua Pa, Таиланд
Квартира 4 спальни
Takua Pa, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 1 066 м²
PHA5532 Эта обширная вилла с 4 спальнями, расположенная на спокойном острове Ко Хо Као в пр…
$1,36 млн
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Квартира 2 спальни в Bang Nai Si, Таиланд
Квартира 2 спальни
Bang Nai Si, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Эксклюзивная тропическая жизнь у Андаманского моряThaiLife Residences - это роскошная прибре…
$502,814
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Квартира 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 296 м²
PHA6738 Апартаменты в 5-звездочном курортном отеле, расположенном на берегу Андаманского мо…
$854,591
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Квартира 3 спальни в Ban Po Daeng, Таиланд
Квартира 3 спальни
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 521 м²
PHA6582 Новый курорт с загородным клубом, теннисом и гольфом. Это возможность стать владель…
$1,84 млн
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Квартира 5 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Квартира 5 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 053 м²
PHA5371 Новый элитный проект, состоящий из 37 вилл и 24 апартаментов, предлагает роскошные …
$5,44 млн
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Квартира 4 спальни в Ban Po Daeng, Таиланд
Квартира 4 спальни
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 644 м²
PHA6583 Преимущества нового проекта в провинции Пханг Нга:Это современный курорт, который с…
$2,10 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Sam Chong, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Sam Chong, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Всего 15 роскошных вилл с частными бассейнами. Район этот активно развивается и в ближайшем …
$566,000
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Вилла 6 комнат в Пхангнга, Таиланд
Вилла 6 комнат
Пхангнга, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 988 м²
Количество этажей 1
Проект включает всего четыре ультра-роскошные виллы с панорамными видами на Андаманское море…
$8,57 млн
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Вилла 3 комнаты в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Po Daeng, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Коллекция эксклюзивных вилл с частными бассейнами, расположенная на территории масштабного к…
$1,42 млн
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Квартира 6 спален в Пхангнга, Таиланд
Квартира 6 спален
Пхангнга, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 м²
PHA22486 Окончательный пляжный образ жизни с этой обширной виллой с 6 спальнями расположен …
$6,49 млн
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Квартира 2 спальни в Bang Nai Si, Таиланд
Квартира 2 спальни
Bang Nai Si, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Эксклюзивная тропическая жизнь у Андаманского моряThaiLife Residences - это роскошная прибре…
$502,814
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Вилла 1 комната в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 1 комната
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$968,301
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Вилла 1 комната в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 1 комната
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$377,547
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Вилла 3 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 585 м²
Этаж 1/1
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного …
$1,99 млн
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Вилла 2 комнаты в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 2 комнаты
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$918,476
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Вилла 5 комнат в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 053 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет с…
$4,42 млн
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Типы недвижимости в Пхангнге

квартиры
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Параметры недвижимости в Пхангнге, Таиланд

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с террасой
с видом на море
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