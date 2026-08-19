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Жилье в Банге Саре, Таиланд

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54 объекта найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ле Бич Кондо Банг Saray Sea View Condo в продаже Ле Бич Кондо Банг Сарай предлагает спокойны…
$69,901
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Дом 2 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 2 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Спальня Дом на продажу в Bang Saray SattahipЭтот дом в современном стиле расположен в Bang…
$71,231
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в район…
$106,371
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Dream Family Home in the Heart of Bangsaray - готов к переездуИспытайте идеальное сочетание …
$407,220
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Sea View Condo для продажи Delmare Bangsaray Эта кондоминиум с видом на море на продажу в De…
$303,918
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Дом 3 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 3 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла для продажи Bang Сарай Большая Земля Тихая Жизнь Эта вилла в бассейне на продажу в Ban…
$395,584
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LDV InvestLDV Invest
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$511,476
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Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Роскошная вилла для бассейна на продажу | Полностью меблированная | Расширенное расположение…
$375,720
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Вилла в Банг Саре, Таиланд
Вилла
Банг Саре, Таиланд
4-этажная вилла с 6 спальнями, 7 ванными комнатами, 4 парковочными местами и бассейном на кр…
$870,354
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Кондоминиумы Delmare: Beachfront в городе BangsareЭтот потрясающий кондоминиум с 2 спальнями…
$287,850
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается Del Mare Bangsaray Beachfront 3 Bedroom Sea View Condominium Этот кондоминиум с ви…
$766,636
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Sea Saran Condo Pattaya продаст угловой блок Ocean View Редкая квартира с видом на океан на …
$106,371
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Дом 6 спален в Банг Саре, Таиланд
Дом 6 спален
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Просторная 6-комнатная вилла для бассейна на продажуЭта обширная вилла с бассейном предлагае…
$1,39 млн
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ECOndo Bang Saray Condo выставлен на продажу Кондо на продажу в ECOndo Bang Saray предлагает…
$197,547
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$179,312
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Дом 8 спален в Банг Саре, Таиланд
Дом 8 спален
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Изысканная 3-этажная роскошная резиденция на продажу в Bang SarayОбзорШаг в мир элегантности…
$579,577
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в район…
$122,996
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Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Роскошный бассейн Вилла на продажу в Bang Saray с 15-метровым частным бассейном Эта роскошн…
$492,426
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Дом 4 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 4 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла на продажу - Bang SarayИзысканная 4-комнатная вилла с частным бассейном - по…
$929,105
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Дом 3 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 3 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
3 Спальни для продажи в Na Jomtien Этот просторный и полностью меблированный дом имеет 3 спа…
$836,195
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Дом 3 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 3 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 Спальни Бассейн Вилла на продажу в Bangsaray - Откройте для себя роскошь жизни с этой крас…
$709,217
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Таунхаус в Банг Саре, Таиланд
Таунхаус
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхауз в современном стиле в районе Bang Saray в нескольких шагах от чистого у…
$404,673
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Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Потрясающий океан и вид на город Кондо - 47 кв.м на море и небе ПаттайиЭтот прекрасно предст…
$87,870
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$544,013
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Дом 5 спален в Банг Саре, Таиланд
Дом 5 спален
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Две частные виллы на продажу в Bang SarayЭта исключительная недвижимость предлагает редкую в…
$516,660
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Дом 2 спальни в Банг Саре, Таиланд
Дом 2 спальни
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Дом для продажи Bang Частный бассейн Сарай Корнер Дом на продажу в Bang Saray предлагает спо…
$151,929
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо для спальни на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен в…
$185,390
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Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
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DDA Real Estate
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 Вид на море в спальне на продажу в Pure Sunset Na Jomtien PattayaЭтот кондоминиум с видом …
$427,333
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Дом 6 спален в Банг Саре, Таиланд
Дом 6 спален
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Просторная частная вилла с бассейном на продажу - Bang Saray, SattahipЭта обширная вилла, до…
$1,36 млн
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