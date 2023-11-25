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Жильё в Банг Саре, Таиланд

квартиры
6
7 объектов найдено
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 278 м²
Этаж 4/4
4-этажные виллы с 4 спальнями, 5 ванными комнатами, 2мя парковочными местами и бассейном на …
€311,540
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€132,903
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€118,475
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€60,750
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€80,739
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€119,881
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€120,371
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+66986931153 vladimir.iazykov@habita.com
Realting.com
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