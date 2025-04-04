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Жильё в Saen Suk, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Чонбури, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонбури, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/6
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этой студии в Банг Саене, Чонбури. Эта пре…
$29,525
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