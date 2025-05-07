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Жильё в Nong Prue, Таиланд

дома
8
9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$267,141
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$279,014
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/4
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе в этой потрясающей квартире с 2 спальнями, готовой к зас…
$43,562
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Таунхаус 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современные таунхаусы в тихом районе Наклуа!Идеально для семьи или инвестиций!Беспроцентная …
$84,758
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе на этой потрясающей вилле с 3 спальнями, готовой к засел…
$168,108
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$152,358
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильные виллы с возможностью выбора: личный бассейн …
$173,114
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DDA Real Estate
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Вилла 7 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 7 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Этаж 2/2
2х этажная вилла с бассейном, общей площадью 402 квм, с 5ю спальнями и 5ю ванными комнатами,…
$536,354
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Международное агентство недвижимости Habita
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