  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Undersun Estate

Undersun Estate

Таиланд, Кату
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
undersunestate.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

Undersun Estate — ваш надежный проводник на рынке недвижимости Пхукета. Мы обеспечиваем бесплатное сопровождение сделки «под ключ»: от диагностики рынка и персонального подбора объекта до момента, когда вы держите в руках ключи от своей недвижимости.

Мы работаем так, чтобы ваши инвестиции приносили стабильный доход, а дом у моря стал местом отдыха и жизни. Ценим доверие клиентов и всегда указываем только реальные цены от застройщиков — без накруток и «мнимых скидок».

С Undersun Estate у вас всегда есть «человек на месте». После покупки мы остаемся на связи и помогаем с практическими вопросами: аренда авто, краткосрочное жилье, проверенные сервисы и бытовые задачи — чтобы ваше пребывание на острове было комфортным и спокойным.

Мы строим долгосрочные отношения и стремимся быть первым номером, которому вы звоните, когда планируете покупку недвижимости или просто нужен совет на Пхукете. Добро пожаловать в Undersun Estate — будем рады сотрудничеству.

Услуги
  • Подбор недвижимости под вашу цель (инвестиции, переезд, отдых).
  • Консультация по рынку недвижимости Таиланда и районам Пхукета.
  • Расчет инвестиционной модели: доходность, расходы, сценарии выхода.
  • Сопровождение сделки под ключ: от выбора объекта до оформления.
  • Проверка документов и помощь в приемке недвижимости.
Наши агенты в Таиланде
Кирилл Дедюгин
Кирилл Дедюгин
3 объекта
Агентства рядом
Phuket Buy House
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 1143 Коммерческая недвижимость 23 Земельные участки 57
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
Оставить заявку
Easy Invest Estate
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 21
EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете. В EIE.ASIA Вы гарантированно получите: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия! БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией! 0% КОМ…
Оставить заявку
Phuket9
Таиланд, Пхукет
Жилая недвижимость 13
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
Оставить заявку
Premium Premium
Tumanov Group
Таиланд, Теп Красатти
Новостройки 359 Жилая недвижимость 4681
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала. Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений. Для наших клиентов пре…
Оставить заявку
Phuket Mix
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2011
Жилая недвижимость 54
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти