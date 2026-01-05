Об агентстве

Undersun Estate — ваш надежный проводник на рынке недвижимости Пхукета. Мы обеспечиваем бесплатное сопровождение сделки «под ключ»: от диагностики рынка и персонального подбора объекта до момента, когда вы держите в руках ключи от своей недвижимости.

Мы работаем так, чтобы ваши инвестиции приносили стабильный доход, а дом у моря стал местом отдыха и жизни. Ценим доверие клиентов и всегда указываем только реальные цены от застройщиков — без накруток и «мнимых скидок».

С Undersun Estate у вас всегда есть «человек на месте». После покупки мы остаемся на связи и помогаем с практическими вопросами: аренда авто, краткосрочное жилье, проверенные сервисы и бытовые задачи — чтобы ваше пребывание на острове было комфортным и спокойным.

Мы строим долгосрочные отношения и стремимся быть первым номером, которому вы звоните, когда планируете покупку недвижимости или просто нужен совет на Пхукете. Добро пожаловать в Undersun Estate — будем рады сотрудничеству.