Вилла BAAN DUSIT PATTAYA

Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам!

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Есть рассрочка!

Полностью меблирована!

Особенности комплекса: - Большая территория с богатыми возможностями для спорта и отдыха; - Бесплатный интернет хорошего качества на территории комплекса; - Кабельное ТВ с российским, европейскими и тайскими каналами; - Кофейни, тайские кафе, рестораны различных кухонь с услугой адресной доставки блюд; - Обслуживающий персонал, владеющий русским, английским, тайским языками; - Различные услуги на территории комплекса по низким ценам без посредников: аренда машин, мотобайков, велосипедов, различной утвари и спортинвентаря и т.д.

Инфраструктура: аквапарк, бассейны, фитнес-центры, Спа-салоны, баскетбольные, волейбольные, спортивные площадки, теннисные корты, детские площадки, аптечный и медицинский пункт.

Месторасположение: - От центра города до комплекса ехать около 15 минут; - До чистейших пляжей - 2,5 км; - В радиусе 10 км туристические места(2 больших аквапарка, дельфинарий, тропический сад, сад цветов и деревьев, гора Золотого Будды, виноградные плантации, стоянка для яхт и катеров, фруктовый сад и сад специй, ферма различных животных. китайский храм-музей, храмовый комплекс, конный комплекс, элитный гольф-клуб, большой аквариум подводного мира, деревня слонов); - Всего 20 км до международного аэропорта У-Тапао.

Есть возможность приобретения недвижимости в рассрочку! Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде!