  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. mab fakthxng
  4. Вилла BAAN DUSIT PATTAYA

Вилла BAAN DUSIT PATTAYA

mab fakthxng, Таиланд
от
$136,576
;
18
Оставить заявку
ID: 14314
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.06.2024

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Khao Chi Chan
  • Деревня
    mab fakthxng

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам!

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Есть рассрочка!

Полностью меблирована!

Особенности комплекса: - Большая территория с богатыми возможностями для спорта и отдыха; - Бесплатный интернет хорошего качества на территории комплекса; - Кабельное ТВ с российским, европейскими и тайскими каналами; - Кофейни, тайские кафе, рестораны различных кухонь с услугой адресной доставки блюд; - Обслуживающий персонал, владеющий русским, английским, тайским языками; - Различные услуги на территории комплекса по низким ценам без посредников: аренда машин, мотобайков, велосипедов, различной утвари и спортинвентаря и т.д.

Инфраструктура: аквапарк, бассейны, фитнес-центры, Спа-салоны, баскетбольные, волейбольные, спортивные площадки, теннисные корты, детские площадки, аптечный и медицинский пункт.

Месторасположение: - От центра города до комплекса ехать около 15 минут; - До чистейших пляжей - 2,5 км; - В радиусе 10 км туристические места(2 больших аквапарка, дельфинарий, тропический сад, сад цветов и деревьев, гора Золотого Будды, виноградные плантации, стоянка для яхт и катеров, фруктовый сад и сад специй, ферма различных животных. китайский храм-музей, храмовый комплекс, конный комплекс, элитный гольф-клуб, большой аквариум подводного мира, деревня слонов); - Всего 20 км до международного аэропорта У-Тапао.

Есть возможность приобретения недвижимости в рассрочку! Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде!

Местонахождение на карте

mab fakthxng, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Bliss Hideaway
Равай, Таиланд
от
$506,722
Вилла Sunpao
Чонг Тале, Таиланд
от
$418,707
Вилла Botanica Montazure
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,57 млн
Вилла Aurora Kata
Карон, Таиланд
от
$1,83 млн
Вилла Laguna Waters
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,39 млн
Вы просматриваете
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Таиланд
от
$136,576
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Показать все Вилла Larimar
Вилла Larimar
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$506,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Larimar Villas - комплекс вилл на острове Пхукет в Таиланде. Рядом есть магазины, детский сад, школа. На территории будут работать фитнес-центр, пекарня, гольф-клуб. В домах спроектированы терраса, бассейн, парковка на 2 машины. Купить виллы в Larimar Villas можно с отделкой под ключ. Сдать …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Показать все Вилла SRA
Вилла SRA
Са Кху, Таиланд
от
$384,043
Варианты отделки С отделкой
Добро пожаловать на Sra villas Мы с гордостью представляем, что жизнь всегда связана с Sra Villas. Придавая значение функциональному в помещении и на открытом воздухе, наши современные и тропические жилые помещения с 5-го обмена поставляются с окружающими видами на горы и океанским бризом.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Показать все Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Вилла Nature’s Rest Cherng Talay
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 460–631 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода. О локации: Nature’s Rest Villas Cherng Ta…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации