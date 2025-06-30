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Виллы с садом в Валенсии, Испания

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11
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465 объектов найдено
Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 129 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$492,350
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
Мы представляем эту красивую независимую виллу площадью 108 м2 (возможность расширения жилья…
$331,448
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Современные новые виллы на продажу рядом с полем для гольфа La Marquesa в Сьюдад-Кесада Отк…
$534,763
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TekceTekce
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс таунхаусов и двухквартирных вилл в Сьерра Кор…
$621,953
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 158 м²
Эксклюзивная современная вилла в элитном комплексе, расположенном в Ориуэла Коста, Аликанте,…
$929,835
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Hayat
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 108 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$466,742
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные современные виллы с видом на гольф-поле в Сьюдад Кесада Эксклюзивный новый компле…
$1,51 млн
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Вилла в Романа, Испания
Вилла
Романа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новые виллы в Ла-Романа. Новые виллы с несколькими моделями на выбор: 2 или 3 спальни, 1 ил…
$337,133
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛКОН ДЕ ФИНЕСТРАТ Новые современные виллы в Балкон де Финестрат. Широкие …
$627,765
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Современные новые виллы в Полопе с прекрасным видом на горы и море. В…
$592,890
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
Мы представляем эту красивую независимую виллу площадью 108 м2 (возможность расширения жилья…
$451,455
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ПОСЛЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ !!! Виллы с минималистским дизайн…
$1,01 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Эксклюзивные современные виллы в Дении - современная роскошь рядом с пляжем Элегантные вилл…
$1,50 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Современные виллы с террасами и солярием, полностью огороженные, с пар…
$564,152
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или супе…
$417,348
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ Новый жилой комплекс из отдельных или двухквартирных вилл …
$575,452
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
На Residential Resort Summit of the Sun мы создаем виллы для всех стилей жизни. Просто найди…
$3,21 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными в нескольких минутах пешком от магаз…
$326,864
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Элитная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115569 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$618,254
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или супе…
$633,578
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Вилла в Bigastro, Испания
Вилла
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Вилла с частным бассейном в Бигастро - SUN114468 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона:…
$296,679
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Вы можете выбрать виллы с традиционными испанскими элементами или супе…
$452,224
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В АЛТЕА Красивая новая отдельно стоящая вилла расположена в прест…
$2,21 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ В КАЛЬПЕ Новая вилла в Кальпе с панорамным видо…
$1,96 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА Новый жилой комплекс состоит из 6 экск…
$552,085
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на море…
$1,30 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новые отдельно стоящие виллы в Сан-Мигель-де-Салинас. …
$464,895
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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