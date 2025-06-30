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Виллы с террасой в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
13
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
6
Cullera
9
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734 объекта найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Вилла в La Nucia исключительного качества. Этот дом разделен на два с на первом этаже аль…
$976,524
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Красивая испанская вилла в Альбире. Вилла на первом этаже, которая делает его легким и комф…
$610,327
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Идиллическая вилла в Альбире с карибским садом. Эта фантастическая вилла в Альбире с ее ланд…
$924,210
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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TekceTekce
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Вскоре в Полопе будет реализована новая вилла. Полоп строит 36 вилл с панорамным видом на ок…
$695,192
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Здесь у нас есть красивая вилла в Ла-Нусия. Вилла расположена между La Nucia и Altea. Раньше…
$459,199
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Эта очаровательная вилла в средиземноморском стиле расположена недалеко от деревни Альбир. …
$889,334
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Здесь у нас есть хорошая вилла для продажи в Полопе. Просторная вилла расположена на двух э…
$742,856
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
22 роскошных отдельно стоящих дома, с современным и минималистским стилем в Финестрате. Вил…
$638,228
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Красивая вилла в урбанизации Сан-Рафаэль в Альфазе-дель-Пи. Эта вилла имеет два этажа и жил…
$924,210
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Очаровательная вилла, расположенная в La Nucia. Полностью отремонтированная вилла. В доме е…
$680,079
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
В центре Альбира стоит эта большая вилла. Вилла в настоящее время разделена на две отдель…
$511,513
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Это очень хорошо спроектированный дом, который был полностью отремонтирован в 2022/23 году с…
$668,454
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Новые виллы строятся в Полоп-Хиллз. Всего в комплексе 65 домов, разбросанных по трем улицам.…
$575,452
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Красивая испанская вилла с двумя отдельными гостевыми апартаментами. Дом имеет в общей сложн…
$900,960
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Эта вилла расположена в знаменитой урбанизации Bello Horizonte, между La Nucia, Alfaz del Pi…
$459,199
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
У подножия Спящего Льва находится урбанизация под названием La Alberca de Polop, с захватыва…
$610,327
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Красивая вилла на продажу расположена в тихом районе Ла-Нусия, всего в нескольких минутах ез…
$668,454
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Вилла Полоп, совершенно новая. Вилла представляет собой новое двухэтажное здание в Полопе. П…
$639,391
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новый проект современных семейных домов с эксклюзивным дизайном, ведь можно выбрать детали с…
$394,678
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Вилла в Callosa den Sarria, Испания
Вилла
Callosa den Sarria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Фантастическая вилла в испанском стиле в Альтеа-ла-Велья. У нас здесь отличная вилла в испа…
$638,228
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Просторная отдельная вилла всего в нескольких минутах от деревни Альфаз дель -Пи. Все на пер…
$812,607
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Красивая, совершенно новая вилла в Ла-Нусия. Он идеально расположен в тихой, солнечной обст…
$684,729
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в современный комплекс вилл в центре Ла-Нусия, но расположенный в тихом рай…
$592,890
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Красивая вилла в испанском стиле расположена в одном из лучших мест Альбира. Вилла имеет два…
$784,707
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Эксклюзивный проект из 12 независимых вилл. Вы будете наслаждаться большими открытыми про…
$726,580
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Эта вилла состоит из двух этажей и на участке около 1100 м2. На первом этаже этой виллы есть…
$870,734
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Эта вилла предназначена для вас, если вы ищете инвестиции, которые дают вам доход более 45 0…
$929,907
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Красивая вилла, расположенная в Ла-Нусия. Эта вилла была частично отремонтирована в 2023 го…
$575,452
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Эта вилла расположена в Альбире и имеет хорошее расположение. Эта вилла в Альбире имеет иде…
$796,332
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этот дом идеально расположен недалеко от Альбира. Есть гостиная с обеденной зоной, большая …
$406,885
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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