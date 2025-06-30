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Виллы с гаражом в Валенсии, Испания

el Camp de Turia
13
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
6
Cullera
9
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326 объектов найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Красивый большой семейный дом с 3 спальнями, расположенный в красивом районе Ла-Нусия Этот …
$498,725
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Здесь у нас есть хорошая вилла для продажи в Полопе. Просторная вилла расположена на двух э…
$742,856
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Вилла в сельском стиле, расположенная между Ла Нусиа и Альтеа! Эта фантастическая вилла с ж…
$754,481
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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TekceTekce
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
В центре Альбира стоит эта большая вилла. Вилла в настоящее время разделена на две отдель…
$511,513
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Красивая испанская вилла с двумя отдельными гостевыми апартаментами. Дом имеет в общей сложн…
$900,960
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Красивая вилла на продажу расположена в тихом районе Ла-Нусия, всего в нескольких минутах ез…
$668,454
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Callosa den Sarria, Испания
Вилла
Callosa den Sarria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Фантастическая вилла в испанском стиле в Альтеа-ла-Велья. У нас здесь отличная вилла в испа…
$638,228
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Эта вилла состоит из двух этажей и на участке около 1100 м2. На первом этаже этой виллы есть…
$870,734
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Ознакомьтесь с нашей новой рекламой двухсемейных домов в Альфаз-дель-Пи. Дома стратегически …
$784,707
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Эта вилла предназначена для вас, если вы ищете инвестиции, которые дают вам доход более 45 0…
$929,907
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Эта вилла расположена в Альбире и имеет хорошее расположение. Эта вилла в Альбире имеет иде…
$796,332
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Красивая вилла в Альфас-дель-Пи с лучшим расположением. Этот дом разделен на две квартиры с…
$1,04 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Эта красивая вилла расположена в очень популярном районе Bello Horizonte в Ла-Нусии. В этой…
$924,210
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
В Полопе строится новая вилла. Здесь вы найдете исключительную виллу на первом этаже с потр…
$592,890
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Эта вилла расположена на двух этажах. На первом этаже находятся две просторные и красиво меб…
$976,524
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошная средиземноморская вилла в Альтеа. Эта красивая вилла в средиземноморском стиле име…
$1,95 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 129 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$492,350
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Вилла премиум-класса в Бенидорм, площадь 308 м2 - JPC118180 4 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$754,119
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
Мы представляем эту красивую независимую виллу площадью 108 м2 (возможность расширения жилья…
$331,448
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
4 bedrooms, 4 bathroomsArea: 197 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$886,925
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$785,072
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Ла Зении. Великолепная роскошная вилла в нес…
$1,56 млн
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 158 м²
Эксклюзивная современная вилла в элитном комплексе, расположенном в Ориуэла Коста, Аликанте,…
$929,835
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Hayat
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 108 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$466,742
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современный Новый Дом в Торревьеха, Испания - CBC1110598 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$645,427
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
Мы представляем эту красивую независимую виллу площадью 108 м2 (возможность расширения жилья…
$451,455
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Individual villas in Polop, Alicante, Costa Blanca Surrounded by pine trees and guarded by M…
$539,774
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
$3,82 млн
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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