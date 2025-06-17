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Таунхаусы с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
67
Orihuela
47
Pilar de la Horadada
65
Rojales
20
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63 объекта найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями и видом на бассейн в Лос-Альтос. Просторный и светлый двухквартирный …
$387,226
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
$393,939
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем в Ла Зения. Танухас после капитального ремонта, рядом …
$331,142
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
$242,745
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Рядный дом 142 квадратных метров с 4-мя спальнями и 2 ванными комнатами. отдельная кухня с в…
$316,529
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продажа 22 домов на трех этажах плюс подвал (от 37,50 м2 до 66,70 м2) в Гуардамар-дель-Сегур…
$300,380
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается трехэтажный двухквартирный дом с частным солярием, двумя террасами с разной ориент…
$156,111
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом всего в нескольких метрах от пляжа кораблекрушений 75 квадратных метров с 3 спальней, 1 …
$172,261
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$362,533
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
$286,340
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Таунхаус в El Saladar, Испания
Таунхаус
El Saladar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается угловой таунхаус на двух этажах в Альморади, Аликанте. На первом этаже у входа ест…
$156,111
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Недвижимость Аликанте предлагает вам этот отдельно стоящий дом с пятью спальнями и двумя ван…
$312,222
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухэтажный таунхаус в Лос Фруталес, Торревьеха . Дом распределен следующим образо…
$160,418
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Просторный дуплекс с 5 спальнями рядом с пляжем в Эль Мохоне. Просторный двухквартирный дом …
$242,597
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
$467,795
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Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
$382,096
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
В Торребланке , одном из самых символичных районов Торревьехи , этот двухуровневый четырехкв…
$153,958
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Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Замечательный таунхаус в районе Punta Prima. Дом состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, столо…
$149,809
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Таунхаус в Almoradi, Испания
Таунхаус
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
$380,050
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Дом распределен на два этажа и предлагает нам 3 спальни, 2 ванные комнаты, просторную гостин…
$205,942
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
КРАСИВЫЙ ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬТОС, ТОРРЕВЬЕХА Готовый новый таунхаус в Лос-Альтос, в нескольких…
$355,288
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
СМЕЖНЫЙ ДОМ В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в Долорес. Красивый т…
$387,586
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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