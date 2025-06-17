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Таунхаусы с гаражом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
67
Orihuela
47
Pilar de la Horadada
65
Rojales
20
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5 объектов найдено
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем в Ла Зения. Танухас после капитального ремонта, рядом …
$331,142
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
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Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный Таунхаус в Бигастро, Коста Бланка - SUN116085 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$250,577
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Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Современный Новый Таунхаус в Бигастро, Коста-Бланка, Испания - SUN116088 3 спальни, 3 ванные…
$234,306
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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