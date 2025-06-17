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Таунхаусы с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
67
Orihuela
47
Pilar de la Horadada
65
Rojales
20
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3 объекта найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
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Таунхаус в Daya Nueva, Испания
Таунхаус
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
$263,774
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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