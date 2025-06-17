Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Baix Segura La Vega Baja
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Поле для гольфа

Таунхаусы около гольф-клуба в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
67
Orihuela
47
Pilar de la Horadada
65
Rojales
20
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
21 объект найдено
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новые жилые виллы и таунхаусы в Пилар-де-ла-Орадада. …
$225,984
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новый эксклюзивный жилой комплекс современных таунхаусов и …
$393,939
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
$145,345
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
Оставить заявку
Таунхаус в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Таунхаус
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В СЬЮДАД КЕСАДА !!! Новый жилой район, состоящий из 36 отдельных и от…
$382,096
Оставить заявку
Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
Оставить заявку
Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$352,763
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными всего в нескольких минутах ходьбы о…
$267,515
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
КРАСИВЫЕ НОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный Residencial в Пилар-де-ла-Орад…
$306,732
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
$225,015
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
НОВЫЕ РЕЛИЗИНГОВЫЕ ДОМА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный роскошный комплекс с 10 та…
$263,666
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
$177,644
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
$236,643
Оставить заявку
Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
$143,192
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Представляем вам симпатичный двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Parquemar в Ла Мата…
$226,092
Оставить заявку
Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Если вы ищете недвижимость в Испании в тихом месте между апельсиновыми рощами и примерно в 1…
$149,651
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Продается двухквартирный дом на трех этажах с подвалом и общим бассейном в Residencial Costa…
$269,157
Оставить заявку
Таунхаус в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
$149,651
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Трехэтажный таунхаус на продажу недалеко от пляжа Ла Мата в Торребланке, Торревьеха . На пер…
$215,218
Оставить заявку

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти