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Таунхаусы у моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
92
Orihuela
66
Pilar de la Horadada
75
Rojales
26
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1 объект найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$410,014
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
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Недорогая
Элитная
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