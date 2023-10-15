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Испания
Жилая
Каталония
Дома
Дома с бассейном в Каталония, Испания
Lower Emporda
163
Кастель-Пладжа-де-Аро
79
Selva
40
Sant Antoni
24
Льорет-де-Мар
20
Girones
18
Upper Emporda
16
Maresme
13
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
Баш-Льобрегат
9
Tossa de Mar
8
Жирона
8
Martorell
6
Palafrugell
5
Calonge i Sant Antoni
4
Sitges
4
Гарраф
4
Cassa de la Selva
3
Sils
3
Ареньс-де-Мар
3
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115 объектов найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
271 м²
3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
5
409 м²
3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
6
519 м²
3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном
Pals, Испания
7
632 м²
2
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
187 м²
3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
349 м²
2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
4
400 м²
2
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
€3,45 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
5
465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
5
463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
5
418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
5
532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
5
635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
4
376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
4
687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
4
145 м²
2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
5
453 м²
2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
425 м²
2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
8
696 м²
3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
4
206 м²
2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
5
411 м²
2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
5
457 м²
2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
523 м²
3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
374 м²
3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Коста-Брава, Испания
5
5
296 м²
Дом с видом на море в урбанизации города Бланес - Санта Кристина. Расстояние до центр…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Коста-Брава, Испания
5
3
160 м²
Дом в урбанизации города Льорет де Мар - Рока Гросса. Расстояние до центра Барселоны …
€445,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
4
362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава. Расстояние до центра Барсело…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
4
320 м²
2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
468 м²
3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
6
626 м²
3
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье Коста Б…
€5,00 млн
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