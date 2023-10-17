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Дома в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

виллы
14
таунхаусы
3
79 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
  Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
€1,55 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
€690,000
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Mas Rigau Estate - это великолепная вилла расположенная на участке 9,6 га (природный парк) с…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается симпатичный двухэтажный дом с прекрасным видом на море. Дом строился опытным строи…
€930,000
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Шикарный дом в престижном районе Treumal. Современный дом в средиземноморском стиле придется…
€1,10 млн
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на Розы и горы. Дом состоит и…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная вилла, построенная в немалой степени своими руками…
€1,97 млн
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Удобный дом в центре города с захватывающим видом на море. Дом, жилой площадью 459 м2 , скон…
€1,70 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Продается шикарный дом в самом центре Playa de Aro с потрясающим видом на море и горы. Район…
€2,50 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Комфортабельная вилла с красивым приватным садом и бассейном в нескольких метрах от моря и и…
€4,00 млн
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Эксклюзивная вилла в элитной урбанизации Torre Valentina. Имеет шикарный вид на море. До пля…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новая Авангардная вилла с великолепным видом на море расположена  между Сан-Антони-де-Калонг…
€2,10 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Две новые шикарные виллы в респектабельном S`Agaro. Виллы расположены всего в нескольких мин…
€2,00 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с шикарным видом на море, расположенная в тихом районе Platja de Aro в 5 минутах от це…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Новый трёхэтажный дом с интересным дизайном находиться в Calonge (Treumal). ⠀ Дом построен н…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Уединенная вилла, расположенная в тихом месте недалеко от центра Playa de Aro. ⠀ Площадь тер…
€650,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Уединенная вилла, расположенная в тихом и элитном центре города Плайя де Аро, с доступом к п…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающий дом в престижном городе Сагаро. Отлично расположенный,с шикарным видом на море. …
€1,90 млн
Дом 5 спален с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный дом в респектабельном районе небольшого уютного городка S`Agaro . Дом общей площ…
€1,69 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
На первом этаже расположена просторная гостиная с выходом на большую террасу, с которой откр…
€800,000
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Домик в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с выходом на бол…
€670,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современный дом с потрясающим видом на море, расположен в тихом месте, в нескольких минутах …
€1,35 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Трехуровневый дом с 4 спальнями и с великолепным видом на море, расположенный в урбанизации …
€1,09 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
  Двухквартирный дом в структуре с 70% отделкой на въезде в Les Bateries de Sant Feliu de Gu…
€430,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Дом с парком, с Proximity to the sea, с Views в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом с парком, с Proximity to the sea, с Views
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 13 м²
Уютный фермерский дом с земельным участком 13 га в непосредственной близости от моря с больш…
€475,000
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