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Продажа домов с террасой в Каталонии, Испания

Жирона
130
Льорет-де-Мар
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Барселона
18
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64 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 407 м²
Уютный независимый дом, расположенный в Порт-де-Аро, избранном и привилегированном районе му…
$1,37 млн
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Дом 10 спален в Bordils, Испания
Дом 10 спален
Bordils, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 980 м²
Продается комфортабельная усадьба 17 века с загородным отелем в Бордильс-де-Байш-Эмпорда Вел…
$1,68 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
$1,16 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
$3,17 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
$4,23 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
$4,73 млн
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Дом 6 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 25 м²
С обширной фермой в 25 га земли, из которых 11 га леса и 14 га полностью огорожены и разгран…
$2,84 млн
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Дом 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 720 м²
Роскошная современная вилла в 1,3 км от моря на прекрасном пляже Кала-Кристус между Плайя-де…
Цена по запросу
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Вилла в la Cellera de Ter, Испания
Вилла
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
$892,955
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Вилла в Gelida, Испания
Вилла
Gelida, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
$6,30 млн
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Дом 3 спальни в Begur, Испания
Дом 3 спальни
Begur, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Недавно построенный независимый дом. Расположен в городке Бегур, на побережье Коста Брава, п…
$652,382
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Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
$367,687
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
$1,94 млн
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Дом 6 спален в Santa Cristina dAro, Испания
Дом 6 спален
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 293 м²
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
$3,68 млн
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
$1,89 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
Великолепный фермерский дом в хорошем состоянии в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, эпицентре поб…
$2,00 млн
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Дом 10 спален в Porqueres, Испания
Дом 10 спален
Porqueres, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 160 000 м²
Ферма состоит из 350 м2. При входе мы находим гостиную с камином, прихожую, туалет, столовую…
$1,28 млн
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Дом 10 спален в Castell dAro, Испания
Дом 10 спален
Castell dAro, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 400 м²
Великолепный фермерский дом в хорошем состоянии с участком 4400м2 в уютном городке Кастель д…
$627,169
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Дом 11 спален в Sant Antoni de Calonge, Испания
Дом 11 спален
Sant Antoni de Calonge, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 м²
Старый фермерский дом, переоборудованный в сельский отель, возрастом около 500 лет. 39 000 м…
$1,58 млн
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Дом 6 спален в Cruilles, Испания
Дом 6 спален
Cruilles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 12 м²
Деревенский дом, расположенный в очень тихом районе Крюйес-де-Баш-Эмпорда, с огороженной тер…
$1,46 млн
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Дом 10 спален в Жирона, Испания
Дом 10 спален
Жирона, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 60 000 м²
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
$2,94 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Дом с видом на море в Сагаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сант Пол и с видом на …
$1,42 млн
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Вилла в Torre Valentina, Испания
Вилла
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
$1,78 млн
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Дом в Vidreres, Испания
Дом
Vidreres, Испания
Площадь 24 000 м²
Традиционный каталонский фермерский дом (массив) с цокольным этажом, вторым этажом и мансард…
$2,63 млн
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Вилла в Sant Joan de Palamos, Испания
Вилла
Sant Joan de Palamos, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км о…
$1,11 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
$2,31 млн
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Дом 6 спален в Жирона, Испания
Дом 6 спален
Жирона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Фантастический особняк в одном из самых престижных районов Жироны. Всего в 5 минутах от цент…
$892,955
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Типы недвижимости в Каталонии

виллы
шале
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

с гаражом
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