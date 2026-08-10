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Дома на берегу моря в Каталонии, Испания

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Барселона
16
Жирона
190
Льорет-де-Мар
62
Бланес
35
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27 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Дом 5 комнат в Sitges, Испания
Дом 5 комнат
Sitges, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с видом на море и садом в Монтгавина, Сиджес, Барселона Монтгавина (Montgavina) – о…
$963,245
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Вилла 8 комнат в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла 8 комнат
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Элегантная вилла в Сан-Андреу-де-Льяванерес, рядом с природой и морем Сан-Андреу-де-Льяванер…
$4,66 млн
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Вилла 7 комнат в Castelldefels, Испания
Вилла 7 комнат
Castelldefels, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Барселоне рядом с пляжем Новая роскошная вил…
$2,67 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Барселона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$7,49 млн
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Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
$815,218
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Шале 5 комнат в Santa Susanna, Испания
Шале 5 комнат
Santa Susanna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
$668,736
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Дом 5 комнат в Canyelles, Испания
Дом 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это фантастический дом недавне…
$759,684
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Дом 4 комнаты в Canyelles, Испания
Дом 4 комнаты
Canyelles, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот к…
$1,01 млн
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Шале 4 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
$801,413
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Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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Вилла 9 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 9 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Таунхаус 6 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
$1,25 млн
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Дом 8 комнат в Serrabrava, Испания
Дом 8 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
НЕВЕРОЯТНЫЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эт…
$757,610
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Вилла 3 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
$953,262
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
$1,34 млн
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Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
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Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
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Дом 6 комнат в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 комнат
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
$505,435
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Дуплекс 7 комнат в Serrabrava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
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Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Дом 3 комнаты в Serrabrava, Испания
Дом 3 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ И ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА БРАВА, ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР  Красивый дом с в…
$235,395
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
$1,68 млн
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Вилла 5 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 5 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
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Шале 7 комнат в Canyelles, Испания
Шале 7 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
$904,131
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
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Типы недвижимости в Каталонии

виллы
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таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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