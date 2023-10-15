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Realting.com
Испания
Жилая
Каталония
Дома
Дома с видом на море в Каталония, Испания
Lower Emporda
163
Кастель-Пладжа-де-Аро
79
Selva
40
Sant Antoni
24
Льорет-де-Мар
20
Girones
18
Upper Emporda
16
Maresme
13
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
Баш-Льобрегат
9
Tossa de Mar
8
Жирона
8
Martorell
6
Palafrugell
5
Calonge i Sant Antoni
4
Sitges
4
Гарраф
4
Cassa de la Selva
3
Sils
3
Ареньс-де-Мар
3
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96 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
3
185 м²
2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
5
409 м²
3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
202 м²
3
Трехуровневый дом с 4 спальнями и с великолепным видом на море, расположенный в урбанизации …
€1,09 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
6
519 м²
3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
349 м²
2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
5
453 м²
2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
7
9
3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
7
5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом с видом на море, с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
Загородный дом в руинах с 6000 м2 земли с возможностью расширения до 1500 м2 крыши с видом н…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
10
5
6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
4
1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
7
3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
425 м²
2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
8
696 м²
3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
8
435 м²
2
Продается просторный дом под реконструкцию, расположенный в прекрасном зеленом тихом районе …
€495,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
4
206 м²
2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
5
411 м²
2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
523 м²
3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
374 м²
3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
4
4
833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
5
9 м²
Массив (загородный дом) с 10 га полуровной и огороженной земли, расположенный в Сан-Фелиу-де…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Calonge, Испания
3
2
635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
€500,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
5
791 м²
House on the seafront with spectacular views in Sant Feliu de Guixols, Costa Brava Exclusive…
€6,59 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
600 м²
Дом с видом на море в Сагаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сант Пол и с видом на …
€1,35 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море
Коста-Брава, Испания
4
3
278 м²
Дом в престижной урбанизации под названием Ла Монтгода города Льорет де Мар на побере…
€1,43 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море
Коста-Брава, Испания
4
2
281 м²
Современный дом в урбанизации Ля Тортуга города Льорет де Мар на побережье Коста брав…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
3
918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
6
7
815 м²
Дом в районе Сант Бергер, Тейя, со всеми удобствами, оборудованием и материалами высш…
€2,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
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