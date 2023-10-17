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Дома в Palafrugell, Испания

5 объектов найдено
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Palafrugell, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Palafrugell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новый  таунхаус в тихом и спокойном Калонже. Отличный дом с новой мебелью и встрое…
€385,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Palafrugell, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
  Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км…
€1,06 млн
Дом 8 спален с террасой, с садом, с парком в Palafrugell, Испания
Дом 8 спален с террасой, с садом, с парком
Palafrugell, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 000 м²
Фермерский дом 2000 м2 с участком 8000 м² в Палафружель, провинция Жирона Площадь постройки …
€2,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Palafrugell, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Площадь 443 м²
Количество этажей 2
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
€1,000,000
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Palafrugell, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
Комнаты 6
Площадь 532 м²
Предлагается вашему вниманию современная вилла с панорамными видами на море и с удобным под…
€3,90 млн
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