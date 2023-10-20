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Дома в Calonge i Sant Antoni, Испания

4 объекта найдено
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Большой и современный дом, расположенный в тихом и районе Más Palli города Calonge, с доступ…
€420,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 007 м²
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
€689,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
€590,000
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Calonge, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
€500,000

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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