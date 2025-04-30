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Продажа домов с гаражом в Каталонии, Испания

Жирона
130
Льорет-де-Мар
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Барселона
18
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28 объектов найдено
Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
$1,68 млн
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Шале 4 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
$801,413
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Шале 4 комнаты в Serra Brava, Испания
Шале 4 комнаты
Serra Brava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
$815,218
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
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Вилла 6 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
$1,93 млн
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Вилла 6 комнат в Бланес, Испания
Вилла 6 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
$1,71 млн
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Вилла 5 комнат в Бланес, Испания
Вилла 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС  Это большой дом общей площа…
$802,483
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Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
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Шале 7 комнат в Canyelles, Испания
Шале 7 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
$904,131
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Вилла 6 комнат в Бланес, Испания
Вилла 6 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ПРЕКРАСНЫЙ, РОСКОШНЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ, САДОМ, БАССЕЙНОМ, С 6 СПАЛЬНЯМИ И 4 ВА…
$1,98 млн
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Дуплекс 7 комнат в Serra Brava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
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Таунхаус 5 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 5 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь дома составляет около 138 м2. Площадь террас в общей сложности составляет 85 м…
$556,388
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Дом 8 комнат в Serra Brava, Испания
Дом 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
НЕВЕРОЯТНЫЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эт…
$757,610
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Шале 6 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 6 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
$854,377
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Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Шале 4 комнаты в Serra Brava, Испания
Шале 4 комнаты
Serra Brava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
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Вилла 5 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
$1,41 млн
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Вилла 8 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
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Вилла 5 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 5 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
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Вилла 9 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 9 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Дом 5 комнат в Canyelles, Испания
Дом 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это фантастический дом недавне…
$759,684
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Таунхаус 6 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
$1,25 млн
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Дом 6 комнат в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 комнат
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
$505,435
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Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
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Шале 5 комнат в Santa Susanna, Испания
Шале 5 комнат
Santa Susanna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
$668,736
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Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ  Этот неверо…
$1,20 млн
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Типы недвижимости в Каталонии

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дуплексы

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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