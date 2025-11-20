О компании

EU Unlockr — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на программах иммиграции во Францию (Carte Talent — Création d’entreprise (Business Creation) , Startup, Investisseur). Мы сопровождаем предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов на всех этапах: от выбора программы и подготовки досье до получения визы D и карты ВНЖ во Франции.

Мы на рынке с 2021 года и с самого начала сфокусированы исключительно на французских программах бизнес-иммиграции — Carte Talent (Création d’entreprise / Startup / Investisseur).

Наша команда состоит из франко-русских экспертов, которые ежедневно работают над досье и сопровождением клиентов во Франции.