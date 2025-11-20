  1. Realting.com
  2. Иммиграционный консультант
  3. Eu-Unlockr

Eu-Unlockr

г. Москва, ул Екатерины Будановой, дом 5, кв. 137
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
2021
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский
Мы в соцсетях
О компании

EU Unlockr — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на программах иммиграции во Францию (Carte Talent — Création d’entreprise (Business Creation) , Startup, Investisseur). Мы сопровождаем предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов на всех этапах: от выбора программы и подготовки досье до получения визы D и карты ВНЖ во Франции.

  • Мы на рынке с 2021 года и с самого начала сфокусированы исключительно на французских программах бизнес-иммиграции — Carte Talent (Création d’entreprise / Startup / Investisseur).

  • Наша команда состоит из франко-русских экспертов, которые ежедневно работают над досье и сопровождением клиентов во Франции.

  • За последние годы мы помогли клиентам более чем из 23 национальностей успешно пройти процесс и ежегодно более 250 человек получают с нами французский вид на жительство.

 

 

Услуги

1. Talent — Entrepreneur (Открыте компании)

2. Talent — Startup (Стартап)

3. Talent — Investisseur (Инвестор)

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:10
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в России
Анастасия Филатова
