AWAY REALTY
Россия, Narvskaya str, 1A bldg 2, room XIV, Moscow, 125130
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2007
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Описание
AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.
В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!
Какие типы недвижимости мы предлагаем:
- Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли.
- Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни.
- Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени.
- Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности.
- Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу.
- Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране.
- Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
Услуги
Дополнительные услуги AWAY REALTY:
- Бизнес-проекты для инвесторов в Европе;
- Поддержка на всех этапах сделки;
- Пост-продажное управление недвижимостью;
- Подбор учебного заведения в Европе для ваших детей;
- Мультисемейный офис по управлению активами;
- Поиск подрядчиков для строительства или ремонта вашей недвижимости за рубежом.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Наши агенты в России
Новости компании
Агентства рядом