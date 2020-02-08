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AWAY REALTY

Россия, Narvskaya str, 1A bldg 2, room XIV, Moscow, 125130
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AWAY REALTY
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.homes.ru
Описание

AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.

В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

  • Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли.
  • Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни.
  • Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени.
  • Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности.
  • Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу.
  • Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране.
  • Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
Услуги

Дополнительные услуги AWAY REALTY:

  • Бизнес-проекты для инвесторов в Европе;
  • Поддержка на всех этапах сделки;
  • Пост-продажное управление недвижимостью;
  • Подбор учебного заведения в Европе для ваших детей;
  • Мультисемейный офис по управлению активами;
  • Поиск подрядчиков для строительства или ремонта вашей недвижимости за рубежом.
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Olga Malysheva
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Компания была образована для подбора и реализации инвестиционных проектов, консалтинга и маркетинговых исследований. Первоначально основная масса клиентов на маркетинговые исследования была органами исполнительной васти или государственными предприятиями. В качестве инвесторов на территории Смоленской области высупали юридические лица, в качестве инвесторов в инвестиционные продукты выступают в основном физические лица, которых не устраивают текущие ставки в банках. После нескольких контрактов с крупнейшими застройщиками жилой недвижимостипо внедрению проектного финансирования и осуществления маркетинга  основным направлением стала работа с недвижимостью. В настоящее время компания занимается продажей жилой недвижимости крупнейших застройщиков региона по ценам застройщика и продажей, сдачей в аренду коммерческой недвижимости. 

ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи»
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Наш коллектив — профессиональная и ответственная команда, которая готова обеспечить высочайший уровень каждой сделки. Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда действуем в рамках договора, где регламентированы все права и обязанности сторон.

Обеспечивая максимальный комфорт для всех наших клиентов, мы берем на себя все сложности по оформлению и сопровождению сделок. Наш офис расположен в самом центре Сочи, на ул. Театральная 11, офис 5 (рядом с Зимним театром). ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» является действующим членом Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи».

На Петровке
41 объект
Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки по купле-продаже и аренде жилой, коммерческой и загородной недвижимости, в том числе и элитной. База предложений АН «НА ПЕТРОВКЕ» — одна из крупнейших в Москве и Подмосковье, в ней представлены объекты всех сегментов рынка. Мы профессионально оказываем услуги по основным и сопутствующим операциям, связанным с объектами недвижимого имущества. Если раньше вы думали, что покупка или продажа недвижимости представляет собой нечто сложное и изнурительное, то, обратившись к нам, вы кардинально поменяете свое мнение! Мы проведем экспертную оценку жилья и поможем вам выгодно купить, продать, обменять или арендовать недвижимость в любом районе Москвы. Мы не просто осуществляем сделки с недвижимостью: особым предметом внимания для нас являются вопросы правового обеспечения наших клиентов и юридическая чистота всех поступающих к нам объектов. АН «НА ПЕТРОВКЕ» — это современный подход к организации бизнеса, с максимально эффективным использованием маркетинговых и интернет-технологий. При этом мы постоянно учимся, стремимся развиваться и хотим, чтобы это устремление также приносило пользу и вам. Покупая, продавая или арендуя недвижимость через АН «НА ПЕТРОВКЕ», вы получаете гарантию качества предоставляемых услуг! Мы способны провести сделку любой сложности, сэкономив ваше время и деньги!
Время
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Аренда, покупка или продажа недвижимости – одни из наиболее популярных услуг, однако выбрать нужное помещение не так просто, поскольку Нижегородский рынок пресыщен предложениями от частных лиц и агентств. Продавцы стремятся к заключению сделки без посредников, но не всегда подобные отношения помогают действительно сэкономить. Выход – найти надежное агентство недвижимости, сотрудничество с которым и обеспечит успех операции. Компетентным и опытным помощником для Вас станет Инвестиционная компания "Time". В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже, аренде или покупке объектов, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант.
АВЕНТИН - Недвижимость Москвы
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Группа компаний "АВЕНТИН" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, где расположены офисы компании. ГК "АВЕНТИН" - лучшая недвижимость трех столиц для проживания и инвестиций. Мы успешно проводим сделки по всей России на основании партнерских соглашений с ведущими риэлторскими компаниями и застройщиками. Более 1000 партнеров, ни одной оспоренной сделки, 27 лет успеха.

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