Об арендодателе

Краткосрочная аренда апартаментов в Тбилиси

* простое заселение круглосуточно: заселение гостей самостоятельно, заранее присылаем инструкцию.

* комфорт гостей превыше всего: спальные места на 2-6 гостей в апартаментах, кухня, душ, стиральная машина, места для хранения вещей, гладильная станция.

* наличие парковки.

* трансфер по Грузии

Компания Gza Apart — семейная компания, уже несколько лет работаем в сфере гостеприимства.

Мы сами любим путешествовать семьей и знаем что важно для отдыха за пределами родного города или страны.

Основываясь на этом опыте — мы делаем комфортным пребывание в наших апартаментах.

