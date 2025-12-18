Краткосрочная аренда апартаментов в Тбилиси
* простое заселение круглосуточно: заселение гостей самостоятельно, заранее присылаем инструкцию.
* комфорт гостей превыше всего: спальные места на 2-6 гостей в апартаментах, кухня, душ, стиральная машина, места для хранения вещей, гладильная станция.
* наличие парковки.
* трансфер по Грузии
Компания Gza Apart — семейная компания, уже несколько лет работаем в сфере гостеприимства.
Мы сами любим путешествовать семьей и знаем что важно для отдыха за пределами родного города или страны.
Основываясь на этом опыте — мы делаем комфортным пребывание в наших апартаментах.
