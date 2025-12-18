  1. Realting.com
Компания Gza Apart

Россия Ивановская область г Иваново улица Ермака дом 10 кв 157
;
Тип компании
Арендодатель
Год основания компании
2021
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Русский
Веб-сайт
homereserve.ru/CwiIQyh3If
Об арендодателе

Краткосрочная аренда апартаментов в Тбилиси 
* простое заселение круглосуточно: заселение гостей самостоятельно, заранее присылаем инструкцию.

* комфорт гостей превыше всего: спальные места на 2-6 гостей в апартаментах, кухня, душ, стиральная машина, места для хранения вещей, гладильная станция.

* наличие парковки.

* трансфер по Грузии

Компания Gza Apart — семейная компания, уже несколько лет работаем в сфере гостеприимства. 

Мы сами любим путешествовать семьей и знаем что важно для отдыха за пределами родного города или страны.

Основываясь на этом опыте — мы делаем комфортным пребывание в наших апартаментах.
 

Услуги

* посуточная аренда апартаментов в Тбилиси

* аренда парковочных мест

* трансфер по Грузии

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 13:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
09:00 - 21:00
Наши агенты в России
Наталья Микава
Наталья Микава
1 объект
