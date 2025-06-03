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Жильё в районе Коммунарка, Россия

квартиры
6233
6 234 объекта найдено
Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 6/14
Продаётся квартира-студия, площадью 22,9 кв. м на 6-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Скандин…
$113,236
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 51,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$211,129
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 13/19
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,5 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$125,946
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 18/19
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 39,9 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$143,319
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 12/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 78,1 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$216,803
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 6/13
Продаётся квартира-студия, площадью 22,8 кв. м на 6-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Скандин…
$112,081
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/14
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$138,099
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 20/23
Продаётся квартира-студия, площадью 23,5 кв. м на 20-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Дзен-…
$118,164
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,9 кв. м на 10-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$207,285
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 16/18
Продаётся квартира-студия, площадью 25,0 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$115,048
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 9/18
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 70,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$236,195
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 14/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 78,4 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$265,168
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 15/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,1 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$201,283
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 17/23
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,0 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$190,775
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "П…
$196,217
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/14
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,9 кв. м на 11-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "С…
$198,354
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/19
Продаётся квартира-студия, площадью 23,5 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$102,374
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/16
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Сканд…
$125,851
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 18/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 42,6 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$179,994
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 11/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,7 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$164,082
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$133,276
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 13/16
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Дзен-…
$125,625
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/8
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 78,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$240,940
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 16/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 66,6 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$195,763
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 10/18
Продаётся квартира-студия, площадью 24,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунин…
$94,260
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 19/21
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 67,1 кв. м на 19-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Б…
$268,543
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 8/14
Продаётся квартира-студия, площадью 20,9 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Дзен-к…
$104,871
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 16/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,1 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$207,607
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 19/19
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 39,9 кв. м на 19-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$143,319
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/8
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,2 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$158,046
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