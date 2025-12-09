  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Россия, Санкт-Петербург
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1994
На платформе
На платформе
4 года 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
aventin.ru/
Мы в соцсетях
Об агентстве

  • Группа компаний «АВЕНТИН» традиционно оказывает услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с недавнего времени является ведущей компанией в  Пскове, где также расположены офисы компании. В тоже время «АВЕНТИН» успешно проводит сделки по всей России и за рубежом на основании партнерских соглашений с лидирующими риэлторскими компаниями и застройщиками. 

    Наша Миссия – лидерство по качеству услуг и сервиса, поэтому основными принципами работы ГК «АВЕНТИН» являются высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сформировавшаяся команда профессионалов помогает как гражданам, так и юридическим лицам реализовывать самые смелые проекты и решать вопросы любой сложности.  Многолетний опыт, высокая компетентность и профессионализм специалистов – это залог успешного решения вопросов наших клиентов. 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:14
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 4 объекта
Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 8/17
Арт. 74643779. Продается 3Е-квартира, 70,35 м² в ЖК «Квартал бизнес-класса Б15». Корпус 5. …
$159,860
Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/6
Арт. 48241675. Двухсторонняя квартира в шаговой доступности от трех станций метро: Технологи…
$108,404
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/14
Арт. 70907023. Качественный кирпичный дом. Отличная планировка. Бельэтаж. Хорошее состояние …
$68,628
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/9
Арт. 72784096. Компактная квартира с эргономичной планировкой: прямоугольная кухня, большая …
$47,572
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 3 объекта
Коммерческое помещение 1 500 м² в Лодейное Поле, Россия
Коммерческое помещение 1 500 м²
Лодейное Поле
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Арт. 54854748. В Лодейном Поле между двумя большими жилыми кварталами продаются два отдельно…
$351,218
Коммерческое помещение 180 м² в Всеволожск, Россия
Коммерческое помещение 180 м²
Всеволожск
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Арт. 65975210. Продаётся действующий ресторан быстрого питания типа фаст - фуд с классически…
$42,858
Коммерческое помещение 39 643 м² в Bolseluckoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческое помещение 39 643 м²
Bolseluckoe selskoe poselenie
Площадь 39 643 м²
Этаж 2/2
Арт. 5108001. Продается производствннно - складского комплекс промзоны "Фосфорит", расположе…
$5,41 млн
Агентства рядом
Конгломерат недвижимость
Россия, Северо-Западный федеральный округ
Компания работает на рынках недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также имеет ресурсы и партнеров с регионами России и некоторыми странами зарубежья. Все сотрудники агентства работают в сфере более 5 лет, при этом каждый специалист знает все направления сферы деятельности…
Оставить заявку
"Эдельвейс"
Россия, Белово
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 17
Агентство Недвижимости и Туризма "Деловой Квартал". Дочернее предприятие "Эдельвейс" - является официальным представителем крупнейших застройщиков на Северном Кипре. Мы предоставляем инвест.проекты для профессиональных инвесторов. Широкий выбор  как готовых объектов, так и объектов на стадии…
Оставить заявку
На Петровке
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 43 Земельные участки 2
Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки…
Оставить заявку
Mobius
Россия, Сердобск
Коммерческая недвижимость 1
Инвестиции в высокодоходные международные проекты по рекострукции недвижимых объектов.
Оставить заявку
Даймонд
Россия, Кудрово
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти