АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Группа компаний «АВЕНТИН» традиционно оказывает услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с недавнего времени является ведущей компанией в Пскове, где также расположены офисы компании. В тоже время «АВЕНТИН» успешно проводит сделки по всей России и за рубежом на основании партнерских соглашений с лидирующими риэлторскими компаниями и застройщиками.

Наша Миссия – лидерство по качеству услуг и сервиса, поэтому основными принципами работы ГК «АВЕНТИН» являются высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сформировавшаяся команда профессионалов помогает как гражданам, так и юридическим лицам реализовывать самые смелые проекты и решать вопросы любой сложности. Многолетний опыт, высокая компетентность и профессионализм специалистов – это залог успешного решения вопросов наших клиентов.