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Жильё в Калининградской области, Россия

Светлогорск
28
Зеленоградск
14
Балтийск
7
Пионерский
5
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319 объектов найдено
Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом из CLT-панелей с террасой НЗ-130 общей площадью 130 м2 в тихом и у…
$130,569
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Квартира 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 9/9
Прoдаeтся poскoшный пентхaуc c пoтpяcaющим видом на озepo и пoдзeмным пapкингом нa 2 автомоб…
$472,635
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/9
Предлагаем рассмотреть для покупки в современном жилом комплексе комфорт - класса Seven, ори…
$51,164
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/9
Спешите забронировать квартиру в новом, современном жилом комплексе, в центральном районе Ка…
$116,281
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Дом 4 комнаты в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
ДВА ПОЛНОЦЕННЫХ ДОМА НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ Общая площадь 198,4 кв.м., земельный участок 32 сот…
$173,698
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/12
$220,715
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Комната 6 комнат в Калининград, Россия
Комната 6 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ! Идеальный вариант как для собственного проживания…
$15,361
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Квартира 2 комнаты в Славск, Россия
Квартира 2 комнаты
Славск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-х комнатная квартира Славске!!!!!! Две уютные комнаты, небольшая кухня, в ванной…
$18,906
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
УСПЕЙ ВЫГОДНО КУПИТЬ 3-х комнатную квартиру С РЕМОНТОМ в Центральном районе по улице Менделе…
$132,341
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 13/16
Пpoдается 1к квартира кoмфорт-класcа в cамом цeнтрe гоpода. aвтoнoмнoe отоплениe. Идеaлнo пo…
$83,895
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/10
Жилой комплекс Венский квартал состоит из трёх монолитных зданий класса комфорт . Комплекс р…
$130,635
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/9
Всегда хорошо поселиться в новом, только что сданном доме. Это как новая жизнь, новое путеше…
$54,945
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Таунхаус в Калининград, Россия
Таунхаус
Калининград, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Что бы по достоинству оценить наше предложение -в этот дом надо войти! Особенность данного д…
$129,978
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/10
Жилой комплекс расположен в спальном районе рядом с центром города с отличной транспортной д…
$73,363
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/16
Новый сданный дом.Автономное отопление. Новый ремонт из качественных материалов. Встроенная …
$122,888
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Дом 3 комнаты в Родники, Россия
Дом 3 комнаты
Родники, Россия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ЖК Родники это по любви! Предлагаем Дома премиум-качества в Калининграде, п. Родники. Коммун…
$119,343
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зеленом районе города - Центральном , по п…
$120,525
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Квартира 3 комнаты в Янтарный, Россия
Квартира 3 комнаты
Янтарный, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продам 3к квартиру в Янтарном, ул. Советская д.38, к. 2А 2 - кухни-гостиные, 2 - спальные ко…
$154,624
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/8
Квартира в в кoмплексе комфoрт - клaссa Три Кита Oднокoмнaтнaя квaртира Качественный серый к…
$58,963
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Квартира 1 комната в Прибрежное, Россия
Квартира 1 комната
Прибрежное, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
В продаже 1к квартира 49,1 кв. м. с ремонтом и автономным отоплением! Изюминка квартиры- шик…
$99,790
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/12
Продается однокомнатная квартира в новом районе города, с автономным отоплением, с ремонтом.…
$79,168
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Дом 3 комнаты в Поддубное, Россия
Дом 3 комнаты
Поддубное, Россия
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Дом Семейное Счастье в современном коттеджном посёлке Загород это идеальное место, где сбыва…
$118,162
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Дом 3 комнаты в Рощино, Россия
Дом 3 комнаты
Рощино, Россия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию проект дома с современным дизайном, расположенного на участке в п…
$99,847
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Квартира 3 комнаты в Балтийск, Россия
Квартира 3 комнаты
Балтийск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Редко строят новые дома в Балтийске, рядом с морем. Сейчас такой вариант есть. Город не дооц…
$97,956
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Продажа новой 1-к квартиры с уютном ЖК Зеленая Бухта Квартира 30.3кв.м расположена на 3 этаж…
$101,619
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Квартира 1 комната в Светлый, Россия
Квартира 1 комната
Светлый, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
Исполните мечту о комфортной жизни в уникальной квартире с террасой и захватывающим видом на…
$124,661
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Таунхаус 4 комнаты в Калининград, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже Таунхаус из 5-ти блок - секций на улице Лужской, расположенный в тихом, …
$135,886
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 8/9
Продается отличная 2к квартира в ЖК "Суздальский 3" Транспортная доступность Лесной массив в…
$90,394
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 4/10
$152,868
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