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Жильё в Ленинградской области, Россия

Всеволожск
514
Гатчина
29
Dubrovskoe gorodskoe poselenie
3
Дубровка
3
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652 объекта найдено
Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продаётся однокомнатная квартира с мебелью и бытовой техникой, в отличном состоянии, с ремон…
$37,766
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Дом 1 комната в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Предлагается прекрасный участок с домиком и баней в Волосовском районе СНТ Здоровье (Арбонье…
$36,313
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$88,688
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Квартира 1 комната в Кудрово, Россия
Квартира 1 комната
Кудрово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/16
До м. Дыбенко 20 минут пешком или 10 минут транспортом. До исторического центра 20 минут ез…
$69,933
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$77,682
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/14
Квapтира от Зaстройщика в СДАННОМ ДОМЕ! Ипотeкa oт 6%, ПОДХОДИТ как СЕМЕЙНАЯ так и iT. Жило…
$104,210
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Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Площадь 84 м²
Продаётся шикарная 3-х комнатная квартира с ремонтом `Три Кита 1` Два санузла, балкон, лоджи…
$80,142
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$76,089
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Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 99
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены р…
$36,297
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 22,9 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$50,521
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,8 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$76,433
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Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,729
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$46,449
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$63,892
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/7
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,9 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$58,587
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,9 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$100,751
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 6/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$50,206
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$75,562
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Дом 4 комнаты в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Продаётся участок площадью 10,2 соток с ЖИЛЫМ ДОМОМ в маленьком обжитом садоводстве “Гардари…
$96,793
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Квартира 4 комнаты в Запорожское, Россия
Квартира 4 комнаты
Запорожское, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Цена снижена.Предлагаю приобрести просторную четырехкомнатную квартиру в п. Запорожское Прио…
$58,076
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$58,300
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,5 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$63,176
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,2 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$85,715
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,4 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$77,276
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Дом 3 комнаты в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пло…
$96,793
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 8/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 55,5 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$114,652
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$50,374
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$50,100
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,6 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$72,693
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Квартира 1 комната в Тайцы, Россия
Квартира 1 комната
Тайцы, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/2
Квартира чистая, уютная в тихом районе, продается с частичной мебелью и холодильником. Газов…
$36,902
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