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Бунгало в России

Приволжский федеральный округ
163
Ижевск
163
Удмуртия
163
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163 объекта найдено
Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Красивое бунгало с 3 спальнями, 2 ванные комнаты, 1 большая открытая кухня, гостиная, 1 крыт…
$317,973
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этот новый частный комплекс в Сьюдад-Кесада предлагает бунгало на первом и последнем этажах.…
$355,583
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
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$421,685
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Дом в современном минималистском стиле с высококачественной отделкой в жилом комплексе с общ…
$241,500
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Бунгало расположены в жилом комплексе в Торревьехе, в тихом районе, недалеко от всех услуг, …
$336,208
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Добро пожаловать в потрясающий жилой комплекс в живописном городке Торре-де-ла-Орадада, где …
$415,987
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Бунгало в новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-Салинас (Али…
$239,221
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Бунгало, расположенное в Маривилле, с очень хорошим качеством, и видом на Пеньон-де-Ифач и м…
$364,701
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Предлагаются к продаже новые апартаменты на нижнем этаже площадью 85,96 м2Планировка включае…
$337,348
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Бунгало в новом комплексе в Пилар де ла Орадада, одном из самых привлекательных мест на побе…
$267,827
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Добро пожаловать в потрясающий жилой комплекс в живописном городке Торре-де-ла-Орадада, где …
$421,685
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Эти эксклюзивные жилые объекты с тремя спальнями и двумя ванными комнатами являются частью н…
$195,913
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте) Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Гол…
$415,987
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в Пилар-де-ла-Орадада. Он будет состоять из 24 бунгало и…
$330,510
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
​Двухуровневый пентхаус в Ла Мата, в жилом комплексе Azul Beach Бунгало на верхнем этаже в …
$272,956
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Представляем вашему вниманию исключительный жилой комплекс с панорамными видами на 360º в Ба…
$467,159
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Кальпе
$290,621
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Высококачественное бунгало, расположенное в Пилар де ла Орадада, в урбанизации с бассейном. …
$273,412
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Бунгало расположены в жилом комплексе в Торревьехе, в тихом районе, недалеко от всех услуг, …
$307,602
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Бунгало в новом комплексе, расположенном в очаровательном городке Сан-Мигель-де-Салинас (Али…
$267,713
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
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$317,973
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Это комплекс из 44 двухквартирных апартаментов с 2 и 3 спальнями. На территории комплекса ес…
$284,808
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Добро пожаловать в потрясающий жилой комплекс в живописном городке Торре-де-ла-Орадада, где …
$450,177
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Недвижимость с западной ориентацией, построенная в 2016 году, 78 м2, солярий 78 м2 и терраса…
$283,783
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
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$263,154
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представьте, что вы живете в месте, где можно наслаждаться лучшим из двух миров: роскошью со…
$284,808
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Бунгало расположено в урбанизации закрытого типа, недалеко от всех объектов и в непосредстве…
$180,071
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот новый частный комплекс в Сьюдад-Кесада предлагает бунгало на первом и последнем этажах.…
$368,804
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Бунгало в Кальпе
$421,685
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Бунгало в Ижевск, Россия
Бунгало
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
​Двухуровневый пентхаус в Ла Мата, в жилом комплексе Azul Beach Бунгало на верхнем этаже в …
$272,956
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